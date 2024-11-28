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На Вінниччині росіяни пошкодили будинки, є поранена

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Вінниччині росіяни пошкодили будинки, є поранена
Внаслідок атаки РФ спалахнув автомобіль
фото з відкритих джерел

Окупанти травмували жінку, їй надається медична допомога

Російська Федерація атакувала Вінницьку область. Унаслідок ворожої ракетної атаки пошкоджено житлові будинки, зруйнована господарча будівля, спалахнув приватний автомобіль. Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Як зазначила посадовиця, травмовано жінку, їй надається необхідна медична допомога.

«Всі відповідні служби працюють за профілем. Ворожа атака і бойова робота Сил оборони України тривають, прохання до відбою всім бути в укриттях», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України Калібрами та ракетами Х-101 з літаків Ту-95.

Зазначимо, російські війська знову атакують українську енергосистему. Атаки на енергообʼєкти відбуваються по всій Україні. Вже запроваджено аварійні відключення електроенергії. 

Раніше стало відомо, що в декількох районах Києва зафіксовано падіння уламків ракет.

Як повідомлялося, під час масованого удару ворога 28 листопада постраждала Волинь. На території області є прильоти.

До слова, російська армія вранці 28 листопада завдала ракетного удару по Сумській області. Під удар потрапила інфраструктура Шосткинської громади. На місці працюють усі служби, наслідки атаки уточнюються.

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Теги: Вінниччина Вінниця окупанти обстріл жінка

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