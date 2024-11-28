У декількох районах Києва зафіксовано падіння уламків ракет (оновлено)

У Дарницькому районі Києва незначних пошкоджень зазнали кілька господарчих будівель

Внаслідок падіння уламків у Дніпровському та Дарницькому районах ніхто не постраждав

Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Зазначається, що уламки, за попередніми даними, впали на відкриту територію. Інформації щодо потерпілих чи руйнувань не надходило

«Дані оперативного зведення уточнюються. Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях до відбою!» – додав він.

Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків також в Дарницькому районі столиці.

«Попередньо, на територію підприємства. Незначних пошкоджень зазнали кілька господарчих будівель, вантажний автомобіль. Без пожежі. Інформація щодо потерпілих не надходила», – зазначив Попко.

Як відомо, у Києві під час повітряної тривоги було чутно вибухи. Працює протиповітряна оборона.

Нагадаємо, о 23:50 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з загрозою атаки БпЛА.

На світанку Повітряні сили повідомили про зліт російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому «Оленья». Згодом були відмічені пуски ракет. Через ракетну небезпеку по всій території України оголосили ракетну небезпеку.

Зазначимо, російські війська знову атакують українську енергосистему. Атаки на енергообʼєкти відбуваються по всій Україні.

Як повідомлялося, під час масованого удару ворога 28 листопада постраждала Волинь. На території області є прильоти.

До слова, російська армія вранці 28 листопада завдала ракетного удару по Сумській області. Під удар потрапила інфраструктура Шосткинської громади. На місці працюють усі служби, наслідки атаки уточнюються.