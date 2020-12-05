На Сумщині горів багатоквартирний будинок, є жертва

На кухні на підлозі було виявлено господарку, яка не подавала ознак життя

У Глухові сталася пожежа в одній з квартир у п’ятиповерховому житловому будинку, врятувати господарку житла не вдалося.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Сумській області.

«До Служби порятунку «101», надійшло повідомлення про пожежу в квартирі п’ятиповерхового житлового будинку на вул. Курлука в м. Глухів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загоряння сталося в однокімнатній квартирі на першому поверсі.

«Горіння відбувалося у кімнаті, де вогонь охопив домашні речі, стелю та стіни на значній площі. На кухні на підлозі було виявлено господарку, яка не подавала ознак життя. Жінку негайно винесли на вулицю і передали лікарям. За попередніми даними, під час слідування до медичного закладу в кареті «швидкої» серце постраждалої зупинилося. О 09:34 вогнеборцям вдалося локалізувати загоряння, запобігши його перекиданню на інші помешкання. А о 10:08 – пожежу ліквідували», – повідомили в ДСНС.

Додається, що у квартирі проживала жінка – інвалід ІІ групи. За попередніми даними, цього дня вона зателефонувала сусідці, яка була старшою будинку, з благанням про допомогу. Оскільки у жінки були ключі від її помешкання, вона негайно прибігла і відчинила двері.

Проте через задимлення та вогонь у квартиру потрапити вона вже не змогла і зателефонувала до рятувальників.

Припустима причина загоряння – необережне поводження з вогнем.