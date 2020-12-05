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    Події в Україні

    На Сумщині горів багатоквартирний будинок, є жертва

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    На Сумщині горів багатоквартирний будинок - На Сумщині горів багатоквартирний будинок, є жертва
    На Сумщині горів багатоквартирний будинок

    На кухні на підлозі було виявлено господарку, яка не подавала ознак життя

    У Глухові сталася пожежа в одній з квартир у п’ятиповерховому житловому будинку, врятувати господарку житла не вдалося.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Сумській області.

    «До Служби порятунку «101», надійшло повідомлення про пожежу в квартирі п’ятиповерхового житлового будинку на вул. Курлука в м. Глухів», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що загоряння сталося в однокімнатній квартирі на першому поверсі.

    «Горіння відбувалося у кімнаті, де вогонь охопив домашні речі, стелю та стіни на значній площі. На кухні на підлозі було виявлено господарку, яка не подавала ознак життя. Жінку негайно винесли на вулицю і передали лікарям. За попередніми даними, під час слідування до медичного закладу в кареті «швидкої» серце постраждалої зупинилося. О 09:34 вогнеборцям вдалося локалізувати загоряння, запобігши його перекиданню на інші помешкання. А о 10:08 – пожежу ліквідували», – повідомили в ДСНС.

    Додається, що у квартирі проживала жінка – інвалід ІІ групи. За попередніми даними, цього дня вона зателефонувала сусідці, яка була старшою будинку, з благанням про допомогу. Оскільки у жінки були ключі від її помешкання, вона негайно прибігла і відчинила двері.

    Проте через задимлення та вогонь у квартиру потрапити вона вже не змогла і зателефонувала до рятувальників.

    Припустима причина загоряння – необережне поводження з вогнем.

    Теги: пожежа ДСНС Сумщина будинок жінка
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