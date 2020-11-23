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    Події в Україні

    На Сумщині горів п’ятиповерховий готель

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    На Сумщині горів п’ятиповерховий готель
    Фото: anatolij_anatoljevich / Instagram

    У Глухові під час пожежі в готелі евакуювали 26 людей

    У Сумській області під час пожежі з п'ятиповерхового готелю евакуювали 26 осіб.

    Про це повідомляє пресслужба ДержНС України в Сумській області.

    «22 листопада о 16:42 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загорання покрівлі в будівлі п'ятиповерхового готелю вул.Ціолковського в м. Глухів», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що пожежу ліквідували через годину, о 17:43. Причина пожежі встановлюється.

    Було евакуйовано 26 осіб. Загиблих та постраждалих немає.

    До слова, також вогнеборці нагадують громадянам правила безпечного обігріву помешканьУ період похолодання та із початком опалювального сезону, зазвичай різко зростає кількість пожеж у помешканнях громадян. До цього призводить  необережне використання електрообігрівачів та опалювальних печей, їхня несправність, перевантаження електромереж, тощо. У більшості випадків пожежі трапляються з вини самих громадян. Адже підготовка котлів, печей, димоходів, а також обігрівачів до безпечної роботи це — обов’язок саме мешканців будинків.

    Теги: пожежа Сумщина готель
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