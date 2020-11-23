На Сумщині горів п’ятиповерховий готель

У Глухові під час пожежі в готелі евакуювали 26 людей

У Сумській області під час пожежі з п'ятиповерхового готелю евакуювали 26 осіб.

Про це повідомляє пресслужба ДержНС України в Сумській області.

«22 листопада о 16:42 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загорання покрівлі в будівлі п'ятиповерхового готелю вул.Ціолковського в м. Глухів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пожежу ліквідували через годину, о 17:43. Причина пожежі встановлюється.

Було евакуйовано 26 осіб. Загиблих та постраждалих немає.

До слова, також вогнеборці нагадують громадянам правила безпечного обігріву помешкань. У період похолодання та із початком опалювального сезону, зазвичай різко зростає кількість пожеж у помешканнях громадян. До цього призводить необережне використання електрообігрівачів та опалювальних печей, їхня несправність, перевантаження електромереж, тощо. У більшості випадків пожежі трапляються з вини самих громадян. Адже підготовка котлів, печей, димоходів, а також обігрівачів до безпечної роботи це — обов’язок саме мешканців будинків.