На Сумщині горів п’ятиповерховий готель
У Глухові під час пожежі в готелі евакуювали 26 людей
У Сумській області під час пожежі з п'ятиповерхового готелю евакуювали 26 осіб.
Про це повідомляє пресслужба ДержНС України в Сумській області.
«22 листопада о 16:42 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загорання покрівлі в будівлі п'ятиповерхового готелю вул.Ціолковського в м. Глухів», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що пожежу ліквідували через годину, о 17:43. Причина пожежі встановлюється.
Було евакуйовано 26 осіб. Загиблих та постраждалих немає.
До слова, також вогнеборці нагадують громадянам правила безпечного обігріву помешкань. У період похолодання та із початком опалювального сезону, зазвичай різко зростає кількість пожеж у помешканнях громадян. До цього призводить необережне використання електрообігрівачів та опалювальних печей, їхня несправність, перевантаження електромереж, тощо. У більшості випадків пожежі трапляються з вини самих громадян. Адже підготовка котлів, печей, димоходів, а також обігрівачів до безпечної роботи це — обов’язок саме мешканців будинків.