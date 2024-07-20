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Окупанти готують наступ на Сумщині: ветеран назвав ознаки

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Окупанти готують наступ на Сумщині: ветеран назвав ознаки
На думку експерта, про підготовку до атаки свідчить посилення діяльності диверсійно-розвідувальних груп
фото з відкритих джерел

«Є ознаки підготовки наступальних дій», – Олексій Гетьман

Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман в ефірі Radio NV заявив, що російські окупаційні війська планують наступ у Сумській області. За його словами, є ознаки підготовки.

«Хочуть, вочевидь, і, найімовірніше, вони щось там будуть робити. Те саме ми бачили на харківському напрямку. Є ознаки підготовки наступальних дій. І в дев’яти випадках з десяти вони виправдовуються. Один з десяти – це коли щось робиться, але це відволікаючі маневри», – зазначив Гетьман.

На думку експерта, про підготовку до атаки свідчить посилення діяльності диверсійно-розвідувальних груп, обстрілів, а також засоби зв'язку. При цьому, на тлі нестачі живої сили, загарбники не можуть дозволити собі таку розкіш як утримання незалученими десятки тисяч солдат біля північного українського кордону.

«Чи відбудеться (наступ), чи ні і вони будуть просто відволікати наші оборону і розтягувати наші війська? Дев’ять з десяти, що там щось відбудеться», – наголосив він.

Раніше повідомлялося, що окупанти пішли у наступ біля Роботиного. 

Також відомо, що українські захисники не допустили прориву ворогом державного кордону в Сумській області. Зокрема, на напрямку сіл Чуйківка, Рожковичі та Ситне.

Нагадаємо, що в ніч на 20 липня окупанти атакували об'єкт енергетичної інфраструктури в Конотопському районі Сумської області.

На думку аналітиків, бій біля Журавки на Сумщині може свідчити про те, що окупанти встановили постійну присутність на цих позиціях, потенційно готуючись до наступальної операції в Сумській області, або те, що ці позиції – результат обмеженого транскордонного рейду. 

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Теги: прикордонники окупанти ветеран розкіш солдат наступ

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