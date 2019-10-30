  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Одещині розшукують 15-річного хлопця

    • Розсилка
    На Одещині розшукують 15-річного хлопця

    Увага! Розшукується неповнолітній Дмитро Павлов

    Ізмаїльським відділом поліції розшукується неповнолітній Павлов Дмитро  Олександрович, 2004 р.н., який 29 жовтня поточного року пішов з дому до учбового закладу і досі не повернувся.

    Прикмети: зріст 172 см, середньої статури, волосся світле, очі блакитні.

    Був одягнений: в куртку блакитного кольору, джинси синього кольору та кросівки.

    Просимо всіх, кому що-небудь відомо про зниклого підлітка, повідомити до Ізмаїльського відділу поліції за телефонами: (04841) 7 53 63, (096) 458 76 32, (098) 534 47 02 або на спецлінію «102».

    діти Одещина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ