На Одещині розшукують 15-річного хлопця



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Увага! Розшукується неповнолітній Дмитро Павлов

Ізмаїльським відділом поліції розшукується неповнолітній Павлов Дмитро Олександрович, 2004 р.н., який 29 жовтня поточного року пішов з дому до учбового закладу і досі не повернувся.

Прикмети: зріст 172 см, середньої статури, волосся світле, очі блакитні.

Був одягнений: в куртку блакитного кольору, джинси синього кольору та кросівки.

Просимо всіх, кому що-небудь відомо про зниклого підлітка, повідомити до Ізмаїльського відділу поліції за телефонами: (04841) 7 53 63, (096) 458 76 32, (098) 534 47 02 або на спецлінію «102».