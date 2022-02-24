Канада зупиняє імпорт із РФ і вводить санкції проти 58 росіян

Дозволи на ввезення товарів скасовують і нові видавати не планують

Канада негайно скасовує усі чинні дозволи на імпорт російських товарів та не видаватиме нових. Про це сьогодні під час пресконференції в Оттаві заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

За його словами, Канада також запровадить особисті санкції проти 58 росіян, в тому числі міністрів оборони, фінансів та юстиції.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження нових економічних санкцій проти Росії. Про це він сказав під час виступу у парламенті.

Також президент США Джо Байден ввечері 24 лютого оголосив про нові санкції проти Росії, її найбільших банків та секторів економіки у відповідь на вторгнення в Україну.

До слова, чотири країни ЄС проти відключення Росії від Swift.

Як вже відомо, пів сотні держав та організацій підтримали Україну.

Також відомо, що Польща та країни Балтії розпочинають консультації щодо статті НАТО про «загрозу безпеці союзника».

І навіть чеський президент визнав: росіяни божевільні.

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