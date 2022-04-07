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    Події в Україні

    На Сумщині виявлено тіло ще одного закатованого окупантами чоловіка

    У загиблого були зав&rsquo;язані очі та зв&rsquo;язані руки - На Сумщині виявлено тіло ще одного закатованого окупантами чоловіка
    У загиблого були зав’язані очі та зв’язані руки
    фото: Офіс генерального прокурора

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни

    У Боромлі Охтирського району Сумщини виявлено тіло ще одного закатованого чоловіка. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

    За даними слідства, військовослужбовці збройних сил РФ під час перебування в с. Боромля катували та вбили чоловіка. Після звільнення селища від російських військ 4 квітня тіло виявили на території підприємства. У загиблого були зав’язані очі, зв’язані руки, на правій нозі - рвані рани. Особа загиблого встановлюється.

    За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

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    На Сумщині виявлено тіло ще одного закатованого окупантами чоловіка
    На Сумщині виявлено тіло ще одного закатованого окупантами чоловіка

    Нагадаємо, прикордонна Сумська область однією із першим постраждала під час російсько-української війни. Рашистські війська захопили частину території області. Іншу частину – зокрема, і Боромлю, що розташована на півдні області, у серйозно постраждалому Охтирському районі – інтенсивно обстрілювали.

    Українські війська звільнили Боромлю разом з іншими населеними пунктами Охтирщини у кінці березня.

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    Теги: росія окупанти кримінал війна Офіс Генерального прокурора Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    На Сумщині виявлено тіло ще одного закатованого окупантами чоловіка