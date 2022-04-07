На Сумщині виявлено тіло ще одного закатованого окупантами чоловіка

У загиблого були зав’язані очі та зв’язані руки

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни

У Боромлі Охтирського району Сумщини виявлено тіло ще одного закатованого чоловіка. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил РФ під час перебування в с. Боромля катували та вбили чоловіка. Після звільнення селища від російських військ 4 квітня тіло виявили на території підприємства. У загиблого були зав’язані очі, зв’язані руки, на правій нозі - рвані рани. Особа загиблого встановлюється.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

Нагадаємо, прикордонна Сумська область однією із першим постраждала під час російсько-української війни. Рашистські війська захопили частину території області. Іншу частину – зокрема, і Боромлю, що розташована на півдні області, у серйозно постраждалому Охтирському районі – інтенсивно обстрілювали.

Українські війська звільнили Боромлю разом з іншими населеними пунктами Охтирщини у кінці березня.