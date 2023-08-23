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Зеленський розповів, що зробить Росія, коли втратить Крим

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський розповів, що зробить Росія, коли втратить Крим
Зеленський заявив, що російське суспільство може заплющити очі на відступ окупантів із Криму
фото з відкритих джерел

Росія може заплющити очі на звільнення Криму так само як робила це раніше, тікаючи з інших захоплених українських територій

Україна звільнить усі свої окуповані території, а країна-агресор Росія може заплющити очі на звільнення Криму так само як робила це раніше, тікаючи з інших захоплених українських територій. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час саміту Кримської платформи, який проходить у Києві в середу, 23 серпня.

Зеленський наголосив: Україна довела, що звільняє свою землю завдяки героїзму українців та оборонній підтримці партнерів.

«Українські сили рухаються вперед, незважаючи ні на що. Хто б що не говорив – вперед, і це найголовніше. А коли Росія відступає із захоплених територій, вона просто заплющує на це очі, на свою слабкість. Російське суспільство може заплющити очі і на відступ окупантів із Криму», – сказав він.

Зазначимо, міжнародний саміт Кримської платформи стартував сьогодні, 23 серпня. Це вже треті за рахунком переговори, але в поточному році вони відбуваються в гібридному форматі з метою залучити ще більше учасників. На саміті Кримської платформи представлені 63 країни.

Лідери країн та урядів мають намір обговорити майбутнє півострова та проблему безпеки в Чорному морі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що кінцевою метою України на чолі з ним є деокупація Криму і лише тоді це буде означати, що «війна закінчилась», а «мир» без Криму Зеленський не вважатиме перемогою.

Також Зеленський вважає, що лише деокупація Кримського півострова допоможе повноцінно встановити мир в Україні та Європі.

Теги: Крим росія війна Володимир Зеленський деокупація

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