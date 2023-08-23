Зеленський розповів, що зробить Росія, коли втратить Крим

Росія може заплющити очі на звільнення Криму так само як робила це раніше, тікаючи з інших захоплених українських територій

Україна звільнить усі свої окуповані території, а країна-агресор Росія може заплющити очі на звільнення Криму так само як робила це раніше, тікаючи з інших захоплених українських територій. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час саміту Кримської платформи, який проходить у Києві в середу, 23 серпня.

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Зеленський наголосив: Україна довела, що звільняє свою землю завдяки героїзму українців та оборонній підтримці партнерів.

«Українські сили рухаються вперед, незважаючи ні на що. Хто б що не говорив – вперед, і це найголовніше. А коли Росія відступає із захоплених територій, вона просто заплющує на це очі, на свою слабкість. Російське суспільство може заплющити очі і на відступ окупантів із Криму», – сказав він.

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Зазначимо, міжнародний саміт Кримської платформи стартував сьогодні, 23 серпня. Це вже треті за рахунком переговори, але в поточному році вони відбуваються в гібридному форматі з метою залучити ще більше учасників. На саміті Кримської платформи представлені 63 країни.

Лідери країн та урядів мають намір обговорити майбутнє півострова та проблему безпеки в Чорному морі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що кінцевою метою України на чолі з ним є деокупація Криму і лише тоді це буде означати, що «війна закінчилась», а «мир» без Криму Зеленський не вважатиме перемогою.

Також Зеленський вважає, що лише деокупація Кримського півострова допоможе повноцінно встановити мир в Україні та Європі.