Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росіянка отримала покарання за те, що звернулася до Путіна (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Росіянка отримала покарання за те, що звернулася до Путіна (відео)
Народні обранці звинуватили Кривощокову за адміністративною статтею про неузгоджений мітинг та оштрафували на 10 тис. рублів
фото: скрін із відео з соцмереж

Жінка разом з іншими мешканцями Удмуртії поскаржилася на чиновників, які вже 35 років не можуть полагодити дорогу та старий водогін

Мешканка Удмуртської республіки РФ отримала штраф за звернення до президента країни-агресорки Володимира Путіна, яке вона записала на відео. Чиновники назвали це «неузгодженим мітингом», повідомляють російські видання.

Дивну чуйність на скарги людей продемонструвала влада міста Воткінська, що в Удмуртії. Вони виявили у соцмережах Ніни Кривощокової ще березневе відео зі зверненням до президента. Там жінка разом з іншими мешканцями поскаржилася на чиновників, які вже 35 років не можуть полагодити дорогу та старий водогін.

Народні обранці звинуватили Кривощокову за адміністративною статтею про неузгоджений мітинг та оштрафували на 10 тис. рублів. Щоправда, тепер ця історія повернулася чиновникам бумерангом – активісти «Народного фронту» вже попросили поліцію та слідчий комітет перевірити їхні дії.

До слова, московський суд покарав активіста, який пропонував повісити Путіна. Крігера визнали винним у виправданні тероризму та порушенні ненависті з загрозою застосування насильства – він нібито зазіхав на життя силовиків і закликав страчувати Путіна через повішення. В останньому слові активіст заявив, що його переслідують через те, що він зайняв антивоєнну та «відверто проукраїнську позицію». Також він сказав, що мріє про те, щоб дожити до «путінського повішення».

Раніше повідомлялося, що суд покарав росіянина, який назвав Україну нормальною країною, а також оштрафував пенсіонерку за комплімент Зеленському.

Читайте також: Російський суд покарав журналіста, який зняв фільм про Зеленського
Теги: штраф росія мітинг

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США прагнуть тісно співпрацювати з Індією для спільної підтримки «вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону»
США та Індія погодили план співпраці в оборонній промисловості
6 червня, 06:06
Росія уже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України
Росія не може приховати втрати: будує комплекси для зберігання тіл
31 травня, 13:50
Ганна Маляр
Навіщо РФ оголосила в розшук Залужного й Сирського? Міноборони розкрило задум
31 травня, 04:14
Зеленський: «Коли «Патріоти» в руках українців забезпечують стовідсоткове збиття будь-яких російських ракет, терор програє»
«Відповідатимемо «Патріотами», знищимо це зло». Зеленський відреагував на атаки Росії
29 травня, 22:29
Андрій Келін влаштував істерику та погрожував припинити інтерв'ю
Посол РФ влаштував істерику в ефірі ВВС: стверджував, що росіяни ще не починали воювати
28 травня, 17:58
РФ посилює Бахмутський напрямок
Росія перекинула до Бахмута додаткові сили – британська розвідка
20 травня, 09:31
Українська розвідка припускає, що Володимира Путіна можуть усунути
Путін хворий на рак – Буданов
16 травня, 16:49
Через санкції Росія не може виготовляти багато ракет
Деякі дуже дружні до України держави допомагають РФ обходити санкції – Зеленський
11 травня, 15:41
Путін цинічно привітав лідерів декількох країн із «перемогою над нацизмом»
Путін цинічно привітав лідерів декількох країн із «перемогою над нацизмом»
8 травня, 12:53

Соціум

Нью-Йорк затягнуло помаранчевим димом. Якість повітря досягла небезпечного рівня (відео)
Нью-Йорк затягнуло помаранчевим димом. Якість повітря досягла небезпечного рівня (відео)
Росіянка отримала покарання за те, що звернулася до Путіна (відео)
Росіянка отримала покарання за те, що звернулася до Путіна (відео)
Чому українці переходять на новий календар: розʼяснення Православної церкви
Чому українці переходять на новий календар: розʼяснення Православної церкви
Північну Корею захлеснула хвиля самогубств: Кім Чен Ин вигадав, як це зупинити
Північну Корею захлеснула хвиля самогубств: Кім Чен Ин вигадав, як це зупинити
Найбільший виробник алкоголю у світі може збанкрутувати через одну проблему
Найбільший виробник алкоголю у світі може збанкрутувати через одну проблему
Зникнення морського льоду з Арктики: вчені передбачають нові кліматичні моделі на планеті
Зникнення морського льоду з Арктики: вчені передбачають нові кліматичні моделі на планеті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Прокурор Симоненко довів: під час війни йому можна святкувати Новий рік в Іспанії
38K
Кличко скасував покупку 17 легкових авто та наказав повернути гроші
32K
Що отримує Кремль від підриву Каховської ГЕС?
28K
Підрив Каховської ГЕС. Путін хотів ввести в оману Ердогана
21K
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
15K
Авіація ЗСУ розгромила зенітно-ракетні комплекси росіян – Генштаб

Новини

Дим охопив Нью-Йорк, Кінбурнська коса стала островом через затоплення: головне за ніч
Сьогодні, 07:20
ЗСУ завдали 23 удари по районах зосередження особового складу РФ – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Відповідальність за руйнування Каховської ГЕС несе виключно Росія – Білий дім
Сьогодні, 06:04
Руйнування дамби Каховської ГЕС суттєво впливає на позиції російських військ – ISW
Сьогодні, 05:57
Більшість областей накриють грози: прогноз погоди на 8 червня
Сьогодні, 05:21
Вода з Каховського водосховища відокремила від материка Кінбурнську косу
Сьогодні, 03:52

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту