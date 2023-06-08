Росіянка отримала покарання за те, що звернулася до Путіна (відео)

Жінка разом з іншими мешканцями Удмуртії поскаржилася на чиновників, які вже 35 років не можуть полагодити дорогу та старий водогін

Мешканка Удмуртської республіки РФ отримала штраф за звернення до президента країни-агресорки Володимира Путіна, яке вона записала на відео. Чиновники назвали це «неузгодженим мітингом», повідомляють російські видання.

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Дивну чуйність на скарги людей продемонструвала влада міста Воткінська, що в Удмуртії. Вони виявили у соцмережах Ніни Кривощокової ще березневе відео зі зверненням до президента. Там жінка разом з іншими мешканцями поскаржилася на чиновників, які вже 35 років не можуть полагодити дорогу та старий водогін.

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Народні обранці звинуватили Кривощокову за адміністративною статтею про неузгоджений мітинг та оштрафували на 10 тис. рублів. Щоправда, тепер ця історія повернулася чиновникам бумерангом – активісти «Народного фронту» вже попросили поліцію та слідчий комітет перевірити їхні дії.

До слова, московський суд покарав активіста, який пропонував повісити Путіна. Крігера визнали винним у виправданні тероризму та порушенні ненависті з загрозою застосування насильства – він нібито зазіхав на життя силовиків і закликав страчувати Путіна через повішення. В останньому слові активіст заявив, що його переслідують через те, що він зайняв антивоєнну та «відверто проукраїнську позицію». Також він сказав, що мріє про те, щоб дожити до «путінського повішення».

Раніше повідомлялося, що суд покарав росіянина, який назвав Україну нормальною країною, а також оштрафував пенсіонерку за комплімент Зеленському.