На Тернопільщині у трьох громадах через сказ у кота введено карантин

Сказ у кота став причиною запровадження карантинних обмежень у Чортківському районі Тернопільщини

Обмеження запровадили в Чортківському районі

У Чортківському районі Тернопільської області запровадили карантинні обмеження через випадок сказу у кота. Вони стосуються кількох населених пунктів двох громад. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Чортківської районної військової адміністрації у Facebook.

Рішення про карантин ухвалили 29 вересня на засіданні місцевої державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Чортківській РВА.

Карантин запровадили у Гермаківці Іване-Пустенської громади, де зафіксували сказ у кота. Ще три села визначили як загрозливу зону. Йдеться про Залісся Іване-Пустенської громади, Нивру Скала-Подільської громади та Кривче Борщівської громади.

Комісія також визначила необхідні заходи, щоб не допустити поширення хвороби.

Нагадуємо, сказ – це небезпечне вірусне захворювання, яке може передаватися від інфікованих тварин людині. Зараження найчастіше відбувається через укус або потрапляння слини хворої тварини на пошкоджену шкіру чи слизові оболонки.

У разі укусу або іншого контакту з твариною, яка може бути заражена сказом, необхідно якомога швидше звернутися по медичну допомогу.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що на Вінниччині скажена лисиця пошкодила автомобіль та намагалася напасти на водія. Тварина вибігла на дорогу, пошкодила авто, після чого намагалася дістатися до водія. Пізніше у лисиці підтвердили сказ. Зазначається, що знешкоджену лисицю передали до лабораторії для досліджень.

Також, в Канаді 11-річний хлопчик помер від сказу після того, як під час сну кажан сів йому на обличчя. Спочатку родина не знала про контакт із твариною, однак згодом у дитини з'явилися симптоми хвороби.