У Канаді хлопчик помер від сказу. Перед цим уві сні кажан сів на його обличчя

Дитина прокинулася від того, що на його роті та носі сиділа тварина

Першим симптомом хвороби у дитини стало оніміння обличчя

11-річний хлопчик з Канади помер від сказу після того, як кажан уві сні сів на його обличчя. Дитина навіть прокинулася від того, що на його роті та носі сиділа тварина. Інцидент стався під час сімейного відпочинку в котеджі в Онтаріо ще у 2024 році. Про це стало відомо зі звіту, який опублікували у журналі Canadian Medical Association Journal, повідомляє «Главком» із посиланням на ВВС.

Хлопчик, ім'я якого не називають, відмахнувся від кажана. Після чого батько дитини спіймав тварину каструлею та випустив на вулицю. Батьки хлопчика не звернулися по медичну допомогу одразу, оскільки у їхнього сина не було видимих ушкоджень. Вони не вважали, що кажан поводився дивно, зазначається в журналі.

Однак, через 19 днів у хлопчика почало німіти та набрякати обличчя. Протягом наступних кількох днів родина привозила його у лікарню. Медики намагалися встановити причину симптомів.

Спочатку в пункті невідкладної допомоги дитині призначили препарат, який використовують для лікування інфекцій, спричинених вірусами герпесу. Лікарі припустили, що у нього може бути параліч Белла – тимчасовий параліч м'язів одного боку обличчя.

Потім хлопчик ще двічі поспіль звертався до лікарні: спочатку йому попередньо діагностували герпетичний гінгівостоматит – вірусну інфекцію ротової порожнини та ясен.

Наступного дня він повернувся після того, як м’язи правої сторони його обличчя перестали нормально працювати.

Поки він чекав на госпіталізацію, у нього піднялася температура до 39°C, з'явилися труднощі з ковтанням, сплутаність свідомості та зорові галюцинації. Того ж дня його стан стрімко погіршився. Хлопчика інтубували та перевели до відділення дитячої інтенсивної терапії.

Лікарі з Університету Манітоби та департаменту педіатрії й охорони здоров'я дітей Канади запідозрили сказ. Через кілька днів аналіз підтвердив цей діагноз. Канадська агенція з інспекції харчових продуктів також ідентифікувала варіант вірусу сказу, характерний для кажанів.

Хлопчик помер через 17 днів після госпіталізації. Він не мав в анамнезі алергій, контактів із хворими людьми, укусів кліщів або нещодавніх поїздок за межі країни.

Випадки зараження сказом у Канаді трапляються рідко. За даними Канадської ветеринарної медичної асоціації, з 1924 року в країні від сказу померли 28 людей.

«Такий низький рівень захворюваності на сказ є результатом широких і постійних програм вакцинації, а припинення цих програм неминуче призведе до повернення хвороби», – зазначає асоціація.

Будь-який безпосередній контакт людини з кажаном є підставою для проведення постконтактної профілактики сказу – медичного лікування, яке призначають одразу після можливого контакту з твариною зі сказом.

У звіті зазначається, що після появи симптомів інфекція майже завжди є смертельною.

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