На Тернопільщині в будинку знайшли тіла трьох людей
Попередня причина смерті – отруєння чадним газом
У п’ятницю, 23 жовтня, у селі Байківці Тернопільської області в житловому будинку виявили тіла трьох осіб без ознак життя. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
За попередньою інформацією, причиною смерті людей може бути отруєння природним газом.
«23 жовтня в ДСНС надійшла інформація, що в селі Байківці Тернопільського району у приватному житловому будинку виявлено тіла 3 загиблих осіб. Ознак пожежі не виявлено. Підрозділи ДСНС не залучалися. Ймовірна причина – отруєння природним газом», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, два тижні тому у Львові в квартирі одного з будинків в результаті отруєння чадним газом померла людина, ще двох постраждалих госпіталізували у стані різного ступеня важкості.
Нагадаємо, троє військовослужбовців, тіла яких були виявлені 8 жовтня в орендованій квартирі в селі Новоівницьке Житомирської області, померли від отруєння чадним газом.