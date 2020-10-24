На Тернопільщині в будинку знайшли тіла трьох людей



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В селі Байківці Тернопільського району у приватному житловому будинку виявлено тіла трьох загиблих осіб

Попередня причина смерті – отруєння чадним газом

У п’ятницю, 23 жовтня, у селі Байківці Тернопільської області в житловому будинку виявили тіла трьох осіб без ознак життя. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За попередньою інформацією, причиною смерті людей може бути отруєння природним газом.

«23 жовтня в ДСНС надійшла інформація, що в селі Байківці Тернопільського району у приватному житловому будинку виявлено тіла 3 загиблих осіб. Ознак пожежі не виявлено. Підрозділи ДСНС не залучалися. Ймовірна причина – отруєння природним газом», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, два тижні тому у Львові в квартирі одного з будинків в результаті отруєння чадним газом померла людина, ще двох постраждалих госпіталізували у стані різного ступеня важкості.

Нагадаємо, троє військовослужбовців, тіла яких були виявлені 8 жовтня в орендованій квартирі в селі Новоівницьке Житомирської області, померли від отруєння чадним газом.

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