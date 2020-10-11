У Львові троє людей отруїлися чадним газом, є загиблий



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Інцидент трапився у квартирі першого поверху п’ятиповерхового будинку

Серед постраждалих – один дорослий та дитина

У суботу ввечері, 10 жовтня, у Львові у квартирі одного з будинків в результаті отруєння чадним газом померла людина, ще двох госпіталізували. Про це повідомляє пресслужба департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської обласної державної адміністрації.

Як зазначається, інцидент трапився у квартирі першого поверху п’ятиповерхового будинку по вулиці Олени Степанівни, 23.

«Отруїлися, ймовірно, чадним газом троє її мешканців. Внаслідок отруєння одна особа (2002 року народження) загинула на місці події, дві особи (1980 та 2006 року народження) у стані різного ступеня важкості госпіталізовані у медичні заклади м. Львова», – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією квартира обладнана ПГ-4 (плита газова) та двофункційним котлом. У зв’язку з інцидентом подача газу в квартиру була тимчасово припинена.

Обставини події уточнюються.

Нагадаємо, троє військовослужбовців, тіла яких були виявлені 8 жовтня в орендованій квартирі в селі Новоівницьке Житомирської області, померли від отруєння чадним газом.

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