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    У Києві автомобіль патрульних врізався у Hyundai: троє постраждалих

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    Травму отримала жінка, яка була за кермом Hyundai - У Києві автомобіль патрульних врізався у Hyundai: троє постраждалих
    Травму отримала жінка, яка була за кермом Hyundai
    Фото: Інформатор

    Ообох поліцейських і жінку, яка була за кермом Hyundai, госпіталізували

    У суботу, 9 березня, в Києві на перетині вулиць Лугова та Автозаводська сталася аварія: автомобіль патрульної поліції врізався в Hyundai Sonata.

    ДТП сталася близько 11:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами очевидців, патрульна Skoda з включеними проблисковими вогнями виїжджала з автозаправки і перетнула подвійну суцільну. У цей момент копи врізалися в Hyundai Sonata.

    Швидкість руху була невеликою, тому всім учасникам ДТП вдалося уникнути серйозних пошкоджень. Проте, обох поліцейських і жінку, яка була за кермом Hyundai, госпіталізували. За словами чоловіка потерпілої, зараз його дружина відчуває біль у нозі.

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    У Києві автомобіль патрульних врізався у Hyundai: троє постраждалих
    У Києві автомобіль патрульних врізався у Hyundai: троє постраждалих
    У Києві автомобіль патрульних врізався у Hyundai: троє постраждалих
    Фото: Інформатор

    На місці події працювали дві поліцейські машини. Також приїжджали медики, які надали першу допомогу і госпіталізували постраждалих.

    Винуватця ДТП встановить слідство.

    Як повідомлялося, 9 березня на вулиці Антоновича, 165 в Києві сталася ДТП: зіткнулися Lancia, за кермом якого перебував п'яний підліток, і патрульний автомобіль Toyoya Prius. Аварія трапилася під час переслідування поліцейськими легковика, який раніше був викрадений.

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