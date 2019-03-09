У Києві автомобіль патрульних врізався у Hyundai: троє постраждалих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Травму отримала жінка, яка була за кермом Hyundai Фото: Інформатор

Ообох поліцейських і жінку, яка була за кермом Hyundai, госпіталізували

У суботу, 9 березня, в Києві на перетині вулиць Лугова та Автозаводська сталася аварія: автомобіль патрульної поліції врізався в Hyundai Sonata.

ДТП сталася близько 11:00. Про це повідомляє Інформатор.

За словами очевидців, патрульна Skoda з включеними проблисковими вогнями виїжджала з автозаправки і перетнула подвійну суцільну. У цей момент копи врізалися в Hyundai Sonata.

Швидкість руху була невеликою, тому всім учасникам ДТП вдалося уникнути серйозних пошкоджень. Проте, обох поліцейських і жінку, яка була за кермом Hyundai, госпіталізували. За словами чоловіка потерпілої, зараз його дружина відчуває біль у нозі.

На місці події працювали дві поліцейські машини. Також приїжджали медики, які надали першу допомогу і госпіталізували постраждалих.

Винуватця ДТП встановить слідство.

Як повідомлялося, 9 березня на вулиці Антоновича, 165 в Києві сталася ДТП: зіткнулися Lancia, за кермом якого перебував п'яний підліток, і патрульний автомобіль Toyoya Prius. Аварія трапилася під час переслідування поліцейськими легковика, який раніше був викрадений.