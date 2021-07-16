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    На трасі Київ-Одеса через зливи стався зсув

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    На трасі Київ-Одеса через зливи стався зсув - На трасі Київ-Одеса через зливи стався зсув
    На трасі Київ-Одеса через зливи стався зсув
    Фото: Служба автодоріг в Одеській області

    Через зсув крайню праву смугу на цій ділянці довелося перекрити

    На автодорозі Київ-Одеса в Одеській області стався зсув через надмірні опади. Про це повідомляє Служба автодоріг в Одеській області.

    Інцидент стався на ділянці траси поблизу села Троїцьке у Подільському районі.

    «На автомобільній дорозі М-05 Київ-Одеса, км 337 біля села Троїцьке (Подільський район) внаслідок затяжних дощів виник зсув ґрунту та деформації дорожнього покриття», – повідомила дорожна служба.

    Через зсув крайню праву смугу на цій ділянці довелося перекрити. Наразі дорожна служба працює над відновленням траси.

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    На трасі Київ-Одеса через зливи стався зсув
    На трасі Київ-Одеса через зливи стався зсув
    На трасі Київ-Одеса через зливи стався зсув
    На трасі Київ-Одеса через зливи стався зсув
    На трасі Київ-Одеса через зливи стався зсув
    На трасі Київ-Одеса через зливи стався зсув
    Фото: Служба автодоріг в Одеській області

    «Підрядна організація виконує роботи із заміни перезволоженого ґрунту. Цілодобово працює 10 одиниць спецтехніки. Вже замінили 2200 м3 перезволоженого ґрунту», – зазначили дорожники.

    До слова, селевий потік зійшов на ділянку траси Київ-Чоп біля селища Сколе Львівської області. Рух по дорозі через каміння та бруд ускладнений.

    Теги: Київ Одеса
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    На трасі Київ-Одеса через зливи стався зсув