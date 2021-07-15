У Києві зупинилися потяги на «червоній» лінії метро: що сталося

На перегоні «Дарниця» – «Лівобережна» людина потрапила під потяг

Зараз поїзди метро на «червоній» гілці курсують від станції «Хрещатик» до станції «Академмістечко»

У Києві зупинено рух поїздів на «червоній» лінії метро. Між станціями «Дарниця» та «Лівобережна» чоловік потрапив під потяг. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) та столичний метрополітет.

«На перегоні «Дарниця» – «Лівобережна» людина під потягом. На місці працюють фахівці», – йдеться в повідомленні.

Зараз поїзди метро на «червоній» гілці курсують від станції «Хрещатик» до станції «Академмістечко».

«Про відновлення роботи у звичайному режимі буде одразу повідомлено», – йдеться в повідомленні.

Також повідомлялося, що у Києві судитимуть іноземця, який убив чоловіка в підземці на Майдані.

До слова, пасажиропотік у київському метро скоротився майже вдвічі порівняно з 2019-м

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