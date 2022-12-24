На українсько-польському кордоні перестали пропускати вантажівки та автобуси

Через збої в роботі інформаційної системи «Шлях» збільшилися черги на кордоні з усіма сусідніми країнами

На українсько-польському кордоні тимчасово призупинено оформлення водіїв вантажівок та автобусів через великі черги, які виникли через збої в роботі системи «Шлях». Про це повідомляє ДПСУ.



«На жаль, через збої в роботі інформаційної системи «Шлях» збільшилися черги на кордоні з усіма сусідніми країнами... Тому оформлення водіїв вантажівок та автобусів на кордоні тимчасово не здійснюватиметься», – йдеться у повідомленні.

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У ДПСУ наголосили, що фахівці Укртрансбезпеки вже працюють над вирішенням цієї проблеми.

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Раніше повідомлялося, що чотири контрольно-пропускні пункти (КПП), які розташовані на молдавсько-українському кордоні, тимчасово недоступні на тлі технічних збоїв та відключення електрики.