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На українсько-польському кордоні перестали пропускати вантажівки та автобуси

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
На українсько-польському кордоні перестали пропускати вантажівки та автобуси
фото з відкритих джерел

Через збої в роботі інформаційної системи «Шлях» збільшилися черги на кордоні з усіма сусідніми країнами

На українсько-польському кордоні тимчасово призупинено оформлення водіїв вантажівок та автобусів через великі черги, які виникли через збої в роботі системи «Шлях». Про це повідомляє ДПСУ.

«На жаль, через збої в роботі інформаційної системи «Шлях» збільшилися черги на кордоні з усіма сусідніми країнами... Тому оформлення водіїв вантажівок та автобусів на кордоні тимчасово не здійснюватиметься», – йдеться у повідомленні.

У ДПСУ наголосили, що фахівці Укртрансбезпеки вже працюють над вирішенням цієї проблеми.

Раніше повідомлялося, що чотири контрольно-пропускні пункти (КПП), які розташовані на молдавсько-українському кордоні, тимчасово недоступні на тлі технічних збоїв та відключення електрики. 

 

Теги: прикордонники Держприкордонслужба вантажівки кордон

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