На кордоні з Молдовою не працюють чотири пункти пропуску

На кордоні з Молдовою не працюють деякі пункти пропуску

Прикордонники радять людям завчасно планувати маршрути

Чотири контрольно-пропускні пункти (КПП), які розташовані на молдавсько-українському кордоні, тимчасово недоступні на тлі технічних збоїв та відключення електрики. Про це повідомляє ЗМІ із посиланням на представників прикордонного відомства.

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Прикордонна поліція неодноразово інформувала про припинення роботи КПП через проблеми з української сторони.

«Прикордонна поліція інформує, що у зв'язку з відключенням електрики на українській стороні та появою технічних неполадок перервана робота КПП Мирне – Табаки, Чадир-Лунга – Нові Траяни, та Басарабяска – Серпневе», – пояснили у службі.

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Загалом на молдавсько-українському кордоні діють 35 КПП.

На даний момент не пояснюється, коли вдасться усунути тимчасові технічні неполадки на контрольних пунктах.

Нагадаємо, Національна енергетична компанія «Укренерго» планує подати позов проти Росії щодо відшкодування збитків.