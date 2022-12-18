Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На кордоні з Молдовою не працюють чотири пункти пропуску

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
На кордоні з Молдовою не працюють чотири пункти пропуску
На кордоні з Молдовою не працюють деякі пункти пропуску
фото з відкритих джерел

Прикордонники радять людям завчасно планувати маршрути

Чотири контрольно-пропускні пункти (КПП), які розташовані на молдавсько-українському кордоні, тимчасово недоступні на тлі технічних збоїв та відключення електрики. Про це повідомляє ЗМІ із посиланням на представників прикордонного відомства.

Прикордонна поліція неодноразово інформувала про припинення роботи КПП через проблеми з української сторони.

«Прикордонна поліція інформує, що у зв'язку з відключенням електрики на українській стороні та появою технічних неполадок перервана робота КПП Мирне – Табаки, Чадир-Лунга – Нові Траяни, та Басарабяска – Серпневе», – пояснили у службі.

Загалом на молдавсько-українському кордоні діють 35 КПП.

На даний момент не пояснюється, коли вдасться усунути тимчасові технічні неполадки на контрольних пунктах.

Нагадаємо, Національна енергетична компанія «Укренерго» планує подати позов проти Росії щодо відшкодування збитків.

Читайте також:

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Потреби України в обладнанні зростають щотижня
Австрія допоможе Україні з енергообладнанням: яку суму виділять
Вчора, 16:34
Україна готується до того, що с
Генерал ЗСУ розповів, коли саме можна чекати нового наступу з Білорусі
Вчора, 13:43
Вся Харківська область знову зі світлом
У Харкові і області повністю відновили енергопостачання
Вчора, 09:00

Події в Україні

В Україні збільшився дефіцит електроенергії, – «Укренерго»
В Україні збільшився дефіцит електроенергії, – «Укренерго»
На кордоні з Молдовою не працюють чотири пункти пропуску
На кордоні з Молдовою не працюють чотири пункти пропуску
Лікарні Луганська заповнені пораненими окупантами, але рятувати їх нічим
Лікарні Луганська заповнені пораненими окупантами, але рятувати їх нічим
Втрати РФ у війні в Україні вже перевалили за 98 тис. осіб
Втрати РФ у війні в Україні вже перевалили за 98 тис. осіб
Херсон під ворожим вогнем і бої біля Бахмута: яка ситуація в регіонах України
Херсон під ворожим вогнем і бої біля Бахмута: яка ситуація в регіонах України
На Харківщині на міні підірвався 32-річний рятувальник
На Харківщині на міні підірвався 32-річний рятувальник

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Китай починає пожирати РФ
15K
Зеленський програв два суди нардепам від партії Порошенка
14K
Генерал ЗСУ розповів, коли саме можна чекати нового наступу з Білорусі
9110
Головне за ніч: переможці Нацвідбору Євробачення та ракети від Британії
9083
Лідерка «Слуги народу» увірвалася в шпиталь до воїна, який лишився без ніг. Скандал отримав продовження
8511
Кремль очікує, що Україна атакує Москву в новорічну ніч

Новини

ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
Сьогодні, 07:05
Ситуація на Донбасі ускладнюється: за добу ЗСУ відбили понад 20 ворожих атак
Вчора, 07:12
ЗСУ завдали потужного удару по позиціях окупантів на Запоріжжі – Генштаб
16 грудня, 07:12
ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
15 грудня, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
14 грудня, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
14 грудня, 19:06

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту