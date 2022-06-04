Удар по Святогірській лаврі: Зеленський відреагував на дії рашистів

Зеленський: «Ми очікуємо на логічну та справедливу відповідь від ООН та ЮНЕСКО»

Президент Володимир Зеленський після удару рашистів по Святогірській лаврі на Донеччинні, закликав Організацію Об'єднаних Націй та ЮНЕСКО вигнати зі своїх лав Росію як державу-терориста, яка знищує історичні пам'ятки та соціальну інфраструктуру в Україні. Про це голова держави написав у Твітері.

«Ми очікуємо на логічну та справедливу відповідь від ООН та ЮНЕСКО. Це Організація Об'єднаних Націй, і її статут не передбачає об'єднання з терористами. Ізоляція Росії має бути повною, вона повинна відповідати за свої злочини», – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що цього ж тижня, у середу, російські снаряди розірвалися просто в келіях монахів Святогірської лаври. Четверо людей загинули, ще четверо – важко поранені. Святогірськ перебуває під вогнем ще з травня.

Зеленський наголошує, що окупанти точно знають, який об'єкт обстрілюють. «Вони знають, що на території Святогірської лаври немає військових цілей. Знають, що там укриваються від бойових дій близько 300 мирян, зокрема 60 дітей. Але все одно російська армія обстрілює лавру, як і весь Донбас. Як і будь-яку іншу територію та будь-який інший об'єкт України, до якого може дотягнутися. Їм байдуже, що саме перетворювати на руїни», – написав він.

Нагадаємо, 4 червня, під обстріл окупантів знову потрапила Святогірська лавра в Донецької області. Нещодавно Московська церква в Україні заявила про загибель трьох монахів Святогірської лаври.

Як відомо, Святогірську лавру, яка перебуває у підпорядкуванні УПЦ МП, рашисти почали обстрілювати ще у березні. А у першій половині травня ворожа артилерія знищила скит Святогірської лаври.

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