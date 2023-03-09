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Росіяни не зможуть продовжити наступ у разі захоплення Бахмута – ISW

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росіяни не зможуть продовжити наступ у разі захоплення Бахмута – ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Міноборони Росії використало вагнерівців, щоб виснажити українських військових у Бахмуті, але згодом може відмовитись від їхніх послуг

У Росії, ймовірно, немає достатньої кількості ресурсів, щоб продовжувати наступ у разі захоплення Бахмуту. Таку оцінку дав Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на заяву власника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина про те, що міноборони Росії використало його бійців, щоб виснажити українських військових у Бахмуті, а потім може відмовитись від їхніх послуг у тому районі.

«ISW не виявила жодних ознак того, що російські військові мають добре оснащений та підготовлений резерв для просування за межі Бахмута. Більшість російських підрозділів, що спостерігаються, на Донбасі вже ведуть наступальні операції, у тому числі російські повітряно-десантні (ВДВ) підрозділи, що приєдналися до російського наступу в Бахмуті в січні 2023», – зазначили експерти.

Водночас вони не впевнені, що в разі захоплення міста наступ росіян на цьому напрямку завершиться.

Росіяни не зможуть продовжити наступ у разі захоплення Бахмута – ISW фото 1
мапа: ISW

Ключові висновки ISW

  • Фінансист ПВК «Вагнера» Євген Пригожин оголосив 8 березня, що російські війська захопили весь східний Бахмут, що узгоджується з наявними візуальними доказами.
  • Російські сили навряд чи скористаються проривом за Бахмут, якщо захоплять місто.
  • Можливо, Кремль намагається створити нове контрольоване російським урядом збройне формування, назване добровольчим загоном через російську державну енергетичну компанію «Газпром».
  • Американський чиновник заперечив, що розвідка США оцінила, що проукраїнська група саботувала газопроводи «Півничний потік» у вересні 2022 року.
  • Німецькі та польські офіційні особи заявили, що Німеччина та Польща передадуть Україні 28 танків Leopard 2 у березні 2023 року, що зміцнить можливості України вести контрнаступ в умовах великих втрат російських танків.
  • Російські війська продовжували вести наземні атаки на рубежі Куп’янськ–Сватове–Кремінна.
  • Армія РФ 8 березня продовжила наступальні дії в районі Бахмута, але не зуміла завершити розворот навколо міста.
  • Окупанти продовжували наступальні дії на підступах до Донецька.
  • Російські джерела стверджують, що українські війська третій день поспіль висаджуються на островах дельти Дніпра.
  • Кремль вдвічі активізує кампанії з вербування волонтерів по всій Росії та окупованій Україні.
  • Російські госпіталі продовжують формувати нові медичні центри в РФ, щоб максимально збільшити можливості для переповнення лікарень на окупованих територіях для лікування поранених російських військових. 
Теги: Бахмут наступ ПВК Вагнера

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