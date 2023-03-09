Росіяни не зможуть продовжити наступ у разі захоплення Бахмута – ISW

Міноборони Росії використало вагнерівців, щоб виснажити українських військових у Бахмуті, але згодом може відмовитись від їхніх послуг

У Росії, ймовірно, немає достатньої кількості ресурсів, щоб продовжувати наступ у разі захоплення Бахмуту. Таку оцінку дав Інститут вивчення війни (ISW).

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Аналітики звернули увагу на заяву власника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина про те, що міноборони Росії використало його бійців, щоб виснажити українських військових у Бахмуті, а потім може відмовитись від їхніх послуг у тому районі.

«ISW не виявила жодних ознак того, що російські військові мають добре оснащений та підготовлений резерв для просування за межі Бахмута. Більшість російських підрозділів, що спостерігаються, на Донбасі вже ведуть наступальні операції, у тому числі російські повітряно-десантні (ВДВ) підрозділи, що приєдналися до російського наступу в Бахмуті в січні 2023», – зазначили експерти.

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Водночас вони не впевнені, що в разі захоплення міста наступ росіян на цьому напрямку завершиться.

мапа: ISW

Ключові висновки ISW