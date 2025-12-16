Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Волині прикордонники виявили повітряну кулю з контрабандними білоруськими цигарками

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
На Волині прикордонники виявили повітряну кулю з контрабандними білоруськими цигарками
Повітряна куля з контрабандними цигарками виявлена на Волині
фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Пакунок із 1,5 тис. пачок цигарок і GPS-пристроями, ймовірно, прямував до ЄС

У Шацькому районі Волинської області 15 грудня прикордонники виявили повітряну кулю з Білорусі з контрабандними цигарками. Про це повідомило у Facebook Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

Військовослужбовці одного з прикордонних підрозділів виявили пакунок, обмотаний чорною поліетиленовою плівкою. До нього прикріпили канат із залишками повітряної кулі, за допомогою якої контрабандисти, імовірно, планували переправити вантаж до країн Європейського союзу.

«Пакунок був обмотаний чорною поліетиленовою плівкою, до нього кріпився канат із залишками повітряної кулі. Всередині знаходилося 1500 пачок цигарок марки «Мінськ» з акцизними марками республіки білорусь, а також два GPS-пристрої: один із SIM-карткою білоруського оператора зв’язку, інший – із SIM-карткою оператора Республіки Польща», – йдеться у повідомленні.
 

Сигарети й GPS-трекери могли летіти в ЄС
Сигарети й GPS-трекери могли летіти в ЄС
фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

З огляду на маркування тютюнових виробів, спосіб доправлення й наявність GPS-трекерів, у ДПСУ припустили, що повітряна куля з незаконним вантажем прямувала в бік Польщі.

Контрабандні цигарки й технічні засоби вилучила слідчо-оперативна група Національної поліції. Вилучений товар оцінили приблизно в 90 тис. грн.

Нагадаємо, що 4 грудня митники на Закарпатті викрили посадовця міжнародного благодійного фонду, який намагався ввезти в Україну 720 тисяч сигарет марки «Golden Tobacco Gold» на суму понад 3,5 млн грн під виглядом гуманітарної допомоги. 

Читайте також:

Теги: прикордонники кордон Білорусь повітряні кулі тютюнові вироби акциз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лукашенко заявив, що венесуельський президент Ніколас Мадуро може приїхати до Білорусі, якщо вирішить залишити посаду
Лукашенко запропонував Мадуро переїхати до Білорусі на тлі тиску США
Сьогодні, 03:34
Політичні в'язні з Білорусі, помилувані Лукашенком. Марія Колесникова, Віктор Бабарико, Олександр Федута, Володимир Лабкович на пресконференції 14 грудня 2025 року
США розіграли білоруську карту проти РФ
Вчора, 15:11
Німеччина посилить східний кордон Польщі з Білоруссю та Росією
Німеччина відправить війська до кордону з РФ і Білоруссю
14 грудня, 08:57
Ольга Дроздова бере участь у судових засіданнях дистанційно з-за кордону
Закупівля овочерізок у столичні укриття: скандальна чиновниця, знайшлася у… турецькій лікарні
13 грудня, 20:23
Депутату Дніпра інкримінують використання фальшивих документів для приватної поїздки за кордон
Депутату з Дніпра повідомлено про підозру за підробку документів для поїздки до Греції
8 грудня, 14:58
Суд продовжив запобіжний захід Коломойському до лютого наступного року
Суд продовжив запобіжний захід Коломойському до лютого наступного року
5 грудня, 13:08
Вартість «послуги» коштувала $16,5 тис.
На Закарпатті затримано інкасаторів, які допомагали ухилянтам втекти за кордон
25 листопада, 19:21
Помилувано 31 громадянина України
Лукашенко помилував 31 українця
22 листопада, 12:17
DW: Китай допоміг Білорусі налагодити виробництво зброї для РФ
DW: Китай допоміг Білорусі налагодити виробництво зброї для РФ
18 листопада, 02:43

Події в Україні

«Нова пошта» закриває останнє відділення у Святогірську
«Нова пошта» закриває останнє відділення у Святогірську
На Волині прикордонники виявили повітряну кулю з контрабандними білоруськими цигарками
На Волині прикордонники виявили повітряну кулю з контрабандними білоруськими цигарками
Зеленський поїхав до Куп'янська, щоб «просто показати одну річ»
Зеленський поїхав до Куп'янська, щоб «просто показати одну річ»
Військово-Морські Сили ЗСУ розкрили деталі атаки на підводний човен РФ у Новоросійську
Військово-Морські Сили ЗСУ розкрили деталі атаки на підводний човен РФ у Новоросійську
У будинку культури на Харківщині сталася пожежа через удар дрона
У будинку культури на Харківщині сталася пожежа через удар дрона
Карта бойових дій в Україні станом на 16 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 16 грудня 2025 року

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Вчора, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua