На Волині прикордонники виявили повітряну кулю з контрабандними білоруськими цигарками

Пакунок із 1,5 тис. пачок цигарок і GPS-пристроями, ймовірно, прямував до ЄС

У Шацькому районі Волинської області 15 грудня прикордонники виявили повітряну кулю з Білорусі з контрабандними цигарками. Про це повідомило у Facebook Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

Військовослужбовці одного з прикордонних підрозділів виявили пакунок, обмотаний чорною поліетиленовою плівкою. До нього прикріпили канат із залишками повітряної кулі, за допомогою якої контрабандисти, імовірно, планували переправити вантаж до країн Європейського союзу.

«Пакунок був обмотаний чорною поліетиленовою плівкою, до нього кріпився канат із залишками повітряної кулі. Всередині знаходилося 1500 пачок цигарок марки «Мінськ» з акцизними марками республіки білорусь, а також два GPS-пристрої: один із SIM-карткою білоруського оператора зв’язку, інший – із SIM-карткою оператора Республіки Польща», – йдеться у повідомленні.



Сигарети й GPS-трекери могли летіти в ЄС фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

З огляду на маркування тютюнових виробів, спосіб доправлення й наявність GPS-трекерів, у ДПСУ припустили, що повітряна куля з незаконним вантажем прямувала в бік Польщі.

Контрабандні цигарки й технічні засоби вилучила слідчо-оперативна група Національної поліції. Вилучений товар оцінили приблизно в 90 тис. грн.

Нагадаємо, що 4 грудня митники на Закарпатті викрили посадовця міжнародного благодійного фонду, який намагався ввезти в Україну 720 тисяч сигарет марки «Golden Tobacco Gold» на суму понад 3,5 млн грн під виглядом гуманітарної допомоги.