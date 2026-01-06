Головна Країна Події в Україні
У низці областей 6 січня 2026 року застосовано аварійні відключення світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У низці областей 6 січня 2026 року застосовано аварійні відключення світла
колаж: glavcom.ua

Причина – пошкодження енергосистеми внаслідок атаки армії РФ

У вівторок, 6 січня, на Сумщині, Харківщині та Полтавщині введено аварійні відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві обленерго.

Причина – пошкодження енергосистеми внаслідок атаки армії РФ.

Нагадаємо, гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

