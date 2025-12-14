Німеччина відправить війська до кордону з РФ і Білоруссю

Німецькі військові здебільшого виконуватимуть інженерні роботи

Німеччина відправить кілька десятків військових для посилення східного кордону Польщі з Білоруссю та Росією в межах операції «Східний щит». Розгортання заплановане на квітень 2026 року, а мандат місії діятиме до кінця 2027 року. Про це повідомило Deutsche Welle із посиланням на Міністерство оборони Німеччини, передає «Главком».

За даними відомства, німецькі військові здебільшого виконуватимуть інженерні роботи і не братимуть участі у бойових операціях.

Представник німецького Міноборони повідомив, що солдати займатимуться створенням оборонних позицій, копатимуть окопи, розтягуватимуть колючий дріт і зводитимуть протитанкові загородження. Як наголошується, ця діяльність спрямована на підтримку оборонної інфраструктури союзника по НАТО.

Операція «Східний щит» оголошена польською владою у 2024 році і передбачає інвестиції на рівні $2,6 млрд. Вона проходить вздовж східного кордону Польщі на ділянках, що межують із Білоруссю, а також із російським Калінінградським ексклавом.

Мета програми є підвищення обороноздатності Польщі та зміцнення східного флангу НАТО на тлі зростаючих безпекових викликів у регіоні. У Міністерстві оборони Німеччини зазначили, що відправка військових не вимагає схвалення парламенту, оскільки відповідно до національного законодавства така участь не вважається збройною закордонною місією і не передбачає прямого військового застосування.

