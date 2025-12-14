Головна Світ Політика
Німеччина відправить війська до кордону з РФ і Білоруссю

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Німеччина відправить війська до кордону з РФ і Білоруссю
Німеччина посилить східний кордон Польщі з Білоруссю та Росією
фото: Associated Press

Німецькі військові здебільшого виконуватимуть інженерні роботи

Німеччина відправить кілька десятків військових для посилення східного кордону Польщі з Білоруссю та Росією в межах операції «Східний щит». Розгортання заплановане на квітень 2026 року, а мандат місії діятиме до кінця 2027 року. Про це повідомило Deutsche Welle із посиланням на Міністерство оборони Німеччини, передає «Главком».

За даними відомства, німецькі військові здебільшого виконуватимуть інженерні роботи і не братимуть участі у бойових операціях.

Представник німецького Міноборони повідомив, що солдати займатимуться створенням оборонних позицій, копатимуть окопи, розтягуватимуть колючий дріт і зводитимуть протитанкові загородження. Як наголошується, ця діяльність спрямована на підтримку оборонної інфраструктури союзника по НАТО.

Операція «Східний щит» оголошена польською владою у 2024 році і передбачає інвестиції на рівні $2,6 млрд. Вона проходить вздовж східного кордону Польщі на ділянках, що межують із Білоруссю, а також із російським Калінінградським ексклавом.

Мета програми є підвищення обороноздатності Польщі та зміцнення східного флангу НАТО на тлі зростаючих безпекових викликів у регіоні. У Міністерстві оборони Німеччини зазначили, що відправка військових не вимагає схвалення парламенту, оскільки відповідно до національного законодавства така участь не вважається збройною закордонною місією і не передбачає прямого військового застосування.

Нагадаємо, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, чому Росія не може використати Придністровський напрямок для агресії. За його словами, наразі не спостерігається жодних активних переміщень чи нарощування сил з боку невизнаного Придністров'я. 

До слова, Естонія розпочала зведення першої лінії бетонних бункерів на південно-східному кордоні з Росією, ставши першою з країн Балтії, що перейшла до реального будівництва у межах спільного проєкту Балтійської оборонної лінії. 

Теги: військові Білорусь росія Польща кордон Німеччина

