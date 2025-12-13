Закупівля овочерізок у столичні укриття: скандальна чиновниця, знайшлася у… турецькій лікарні

Обвинувачена раптом підключилася до суду онлайн і повіломила, що начебто «не може пересуватися»

Начальниця відділу Управління освіти Дніпровської районної у Києві державної адміністрації Ольга Дроздова бере участь у судових засіданнях… з Туреччини. Як повідомляє «Главком», про це свідчить ухвала суду, з якої випливає, що посадовиця перебуває в Анталії та підключається до слухань у режимі відеоконференції.

Суд погодився на такий формат розгляду справи після клопотання адвоката. У документі зазначено, що Дроздова лікується у медичному комплексі Medical Park Antalya та «не може пересуватися». До клопотання вона додала копії медичних документів і договір оренди житла.

Прокурори не заперечили проти дистанційного формату, і суд, «щоб не затягувати розгляд справи», дозволив її брати онлайн-участь на засіданні.

дані: Єдиний державний реєстр судових рішень

Водночас суд прямо зазначив: інші пояснення Дроздової, зокрема твердження про небезпеку перебування в Україні через війну – не є поважними, бо такі ж аргументи вона вже подавала раніше й усе одно брала участь у засіданнях.

Зазначимо, Дроздова офіційно перебуває в розшуку з кінця серпня 2025 року. Вона виїхала з України за день до запланованого допиту та вручення клопотання про тримання під вартою у справі про закупівлю генераторів за завищеними цінами.

дані: реєстр МВС

У ще одному провадженні, що слухається у Дніпровському райсуді Києва – щодо внесення недостовірних даних до офіційних документів – прокурори також клопотали про її розшук, однак суд відмовив, обравши лише примусовий привід.

Раніше «Главком» писав, що Дроздова має статус обвинуваченої у справі про закупівлю коштовних овочерізок для укриттів і є підозрюваною у справі про заволодіння бюджетними коштами під час закупівлі генераторів для укриттів у навчальних закладах.

Також за даними прокуратури, чиновниця систематично не з’являлася на засідання ще до втечі за кордон.

Нагадаємо, у 2023 році Дніпровська РДА замовила для шкільних укриттів 300 шкіряних барабанів за 890 тис. грн, 12 овочерізок Robot Coupe CL50 за 1,5 млн грн (або 131,9 тис. грн кожна). Однак магазини тоді пропонують такі самі овочерізки за ціною 60-70 тис. грн.