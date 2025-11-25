Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Закарпатті затримано інкасаторів, які допомагали ухилянтам втекти за кордон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
На Закарпатті затримано інкасаторів, які допомагали ухилянтам втекти за кордон
Вартість «послуги» коштувала $16,5 тис.
фото: ДПСУ

Правоохоронці зупинили броньований автомобіль, який рухався у бік угорського кордону

 

На Закарпатті співробітники Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону, Нацполіції та СБУ викрили канал незаконного переправлення за кордон чоловіків призовного віку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держприкордонслужбу.

На околиці села Яноші правоохоронці зупинили інкасаторський автомобіль, який рухався з увімкненими проблисковими маячками. В обладнаному бронекапсулою службовому автомобілі одного з банків двоє його співробітників – 42-річний та 58-річний жителі Львова – везли до кордону з Угорщиною чоловіка призовного віку.

«Послуги» переправлення клієнта за кордон організатори оцінили у $16,5 тис. Частину цих коштів віп-пасажир, якого вони запевнили у безперешкодному перетинанні кордону, встиг передати, решту – повинен був сплатити у випадку потрапляння на територію Угорщини.

Нагадаємо, на Волині правоохоронці викрили священника, який за $10 тис. обіцяв організувати відстрочку від мобілізації через висвячення у диякони. Йому загрожує покарання до восьми років позбавлення волі.

До слова, Яворівський районний суд Львівщини покарав двох прикордонників через порушення правил несення служби – через неуважність прикордонного патруля двоє чоловіків незаконно перетнули кордон з Польщею. Суд призначив інспекторам по 17 тис. грн штрафу.

Читайте також:

Теги: Держприкордонслужба ухилянти кордон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем’єр Польщі оголосив про відкриття двох автомобільних пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю
Дональд Туск підтвердив відкриття прикордонних пунктів із Білоруссю
14 листопада, 15:32
Чоловік переховувався у ніші для зберігання ковдр, аби втекти у Польщу
Чоловік вигадав незвичний спосіб перетину кордону за допомогою ковдри (фото)
12 листопада, 12:45
Ізраїль оголосив кордон з Єгиптом військовою зоною
«Будь-хто, хто проникне – постраждає»: Ізраїль закрив кордон з Єгиптом
6 листопада, 15:57
Білорусь заборонила рух вантажівок із Польщі та Литви до 2027 року
На кордоні застрягли тисячі вантажівок: Білорусь ввела заборону для Польщі та Литви
4 листопада, 15:50
За словами Давиденка, комунікаційна стратегія компанії побудована на трьох принципах
«Метінвест» посилює адвокацію промисловості за кордоном
4 листопада, 14:41
Начальник головного управління Міграційної служби в Закарпатській області щонайменше п’ять разів міг їздити відпочивати за кордон
Відпочинок з сімʼєю замість закордонних відряджень. Головний міграційник Закарпаття втрапив у скандал
4 листопада, 12:35
Водій протаранив обидва шлагбауми в пункті пропуску та потрапив на територію Угорщини
На Закарпатті мобілізований протаранив шлагбаум на кордоні та втік в ЄС (відео)
31 жовтня, 15:47
Внаслідок послаблення правил виїзду для чоловіків віком від 18 до 22 років майже 100 тис. молодих українців покинули країну за останні два місяці
Скільки чоловіків віком 18-22 роки виїхали за кордон за два місяці: дані The Telegraph
30 жовтня, 05:32
Глава білоруського МЗС назвав дії Литви «провокацією»
Білорусь відреагувала на закриття литовського кордону
27 жовтня, 22:10

Кримінал

На Закарпатті затримано інкасаторів, які допомагали ухилянтам втекти за кордон
На Закарпатті затримано інкасаторів, які допомагали ухилянтам втекти за кордон
На Запоріжжі п'яний поліцейський стріляв у трьох військових: деталі справи (фото)
На Запоріжжі п'яний поліцейський стріляв у трьох військових: деталі справи (фото)
Чернишов спростував інформацію про рішення Апеляції (оновлено)
Чернишов спростував інформацію про рішення Апеляції (оновлено)
АРМА: будинок, де таємно жив ексміністр Галущенко, може дістатися Міноборони
АРМА: будинок, де таємно жив ексміністр Галущенко, може дістатися Міноборони
Кривонос: НАБУ не контролювало телефон Міндіча
Кривонос: НАБУ не контролювало телефон Міндіча
Операція «Мідас». Чернишов оскаржив запобіжний захід
Операція «Мідас». Чернишов оскаржив запобіжний захід

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua