На Закарпатті затримано інкасаторів, які допомагали ухилянтам втекти за кордон

Правоохоронці зупинили броньований автомобіль, який рухався у бік угорського кордону

На Закарпатті співробітники Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону, Нацполіції та СБУ викрили канал незаконного переправлення за кордон чоловіків призовного віку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держприкордонслужбу.

На околиці села Яноші правоохоронці зупинили інкасаторський автомобіль, який рухався з увімкненими проблисковими маячками. В обладнаному бронекапсулою службовому автомобілі одного з банків двоє його співробітників – 42-річний та 58-річний жителі Львова – везли до кордону з Угорщиною чоловіка призовного віку.

«Послуги» переправлення клієнта за кордон організатори оцінили у $16,5 тис. Частину цих коштів віп-пасажир, якого вони запевнили у безперешкодному перетинанні кордону, встиг передати, решту – повинен був сплатити у випадку потрапляння на територію Угорщини.

Нагадаємо, на Волині правоохоронці викрили священника, який за $10 тис. обіцяв організувати відстрочку від мобілізації через висвячення у диякони. Йому загрожує покарання до восьми років позбавлення волі.

До слова, Яворівський районний суд Львівщини покарав двох прикордонників через порушення правил несення служби – через неуважність прикордонного патруля двоє чоловіків незаконно перетнули кордон з Польщею. Суд призначив інспекторам по 17 тис. грн штрафу.