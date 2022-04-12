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    Події в Україні

    «Трупи встеляють вулиці килимом». Мер Маріуполя назвав кількість загиблих містян

    Від Маріуполя вже лишилися самі руїни - «Трупи встеляють вулиці килимом». Мер Маріуполя назвав кількість загиблих містян
    Від Маріуполя вже лишилися самі руїни

    У Маріуполі залишаються приблизно 120 тис. мирних жителів, яким потрібна їжа, вода та ліки

    Від початку повномасштабної війни Росії проти України в Маріуполі загинули щонайменше 10 тисяч мирних жителів. Про це повідомив мер блокадного міста Вадим Бойченко інформаційному агентству Associated Press.

    «Трупи встеляють вулиці килимом», – сказав мер.

    Сам він не в місті, його місцезнаходження не розкривається, за винятком того, що воно на території України.

    Бойченко додав, що в Маріуполі, як і раніше, залишаються приблизно 120 тис. мирних жителів, яким потрібна їжа, вода та ліки.

    Мер отримав повідомлення про те, що росіяни збирають тіла та зберігають їх у холодильниках у торговому центрі. Він також розповів про мобільні крематорії, які були помічені у місті.

    Нагадаємо, 11 квітня рашисти скинули з безпілотника на Маріуполь невідому токсичну речовину.

    Засновник та перший командир полку «Азов» Андрій Білецький стверджує, що внаслідок хімічної атаки росіян у Маріуполі постраждали вже три людини.

    Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний запевнив, що влада для оборони Маріуполя робить все можливе й неможливе.

    Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо примусової евакуації дітей із Маріуполя до псевдореспублік та в РФ.

    У Маріуполі російські окупанти влаштували «зачистку» серед цивільних. Рашисти вбивають кожного, хто любить Україну та їм не скорився.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    «Трупи встеляють вулиці килимом». Мер Маріуполя назвав кількість загиблих містян