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    На Закарпатських дорогах зважуватимуть вантажівки у русі

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    За допомогою системи правоохоронці виявлятимуть порушників вагового режиму на дорогах Закарпаття - На Закарпатських дорогах зважуватимуть вантажівки у русі
    За допомогою системи правоохоронці виявлятимуть порушників вагового режиму на дорогах Закарпаття
    Фото: carpathia.gov.ua

    На шляхах області встановили два нові комплекси WiM

    На Закарпатських дорогах встановили два нові комплекси WiM. Система дозволяє зважувати вантажівку у русі. Незабаром її введуть в експлуатацію, – ідеться на сайті Закарпатської обласної державної адміністрації.

    У Закарпатській ОДА зазначили, що системи зважування вже встановили на автодорозі державного значення М-24 «Велика Добронь – Мукачево – Берегово – КПП «Лужанка» та на міжнародному маршруті М-25 КПП «Соломоново» – Велика Добронь – Яноші з під’їздом до КПП «Косино».

    За допомогою цієї системи правоохоронці виявлятимуть порушників вагового режиму на дорогах Закарпаття.

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    На Закарпатських дорогах зважуватимуть вантажівки у русі
    На Закарпатських дорогах зважуватимуть вантажівки у русі
    На Закарпатських дорогах зважуватимуть вантажівки у русі
    Фото: carpathia.gov.ua

    «Сьогодні потужні майданчики європейського зразка готуються до введення в експлуатацію, аби у подальшому підвищити безпеку на наших автошляхах та не допустити руйнування доріг через надмірну вагу транспортних засобів», – повідомив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков сайту ОДА.

    Як відомо, Володимир Зеленський підписав закон, який закріплює автоматичну фіксацію порушень габаритно-вагових параметрів та дозволяє «Укртрансбезпеці» стягувати через суд плату за проїзд вантажівок, що порушують ці норми. Відповідні зміни, щодо здійснення габаритно-вагового контролю ухвалив у законопроєкті і парламент.

    Такі системи працювали в деяких інших областях України, наприклад, на Чернігівщині. Однак, інформацію про порушення там збирали виключно для статистики, адже для притягнення до відповідальності не було законодавчих підстав.

    Нагадаємо, що в Україні вже рік також працюють комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Скільки за цей час камери встигли заробити на українських водіях, дивіться за цим посиланням.

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    Теги: суд Закарпаття закон вантажівки Укравтодор Володимир Зеленський парламент час пошта
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    На Закарпатських дорогах зважуватимуть вантажівки у русі