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    У світі

    Європарламент затвердив бюджет ЄС, який блокували Польща та Угорщина

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    Європарламент затвердив семирічний бюджет ЄС - Європарламент затвердив бюджет ЄС, який блокували Польща та Угорщина
    Європарламент затвердив семирічний бюджет ЄС

    Семирічний бюджет ЄС підтримали 548 євродепутатів

    Європейський парламент сьогодні, 16 грудня, схвалив бюджет Європейського союзу на 2021-2027 роки. Семирічний бюджет ЄС підтримали 548 євродепутатів.

    Про це йдеться на сайті Європарламенту.

    Проти документу, який Рада Європейського союзу погодила ще 10 листопада, виступив 81 депутат Європарламенту, ще 66 – утрималися від голосування.

    Затверджений бюджет складає 1074,3 мільярда євро.

    Також депутати Європарламенту підтримали переведення додаткових 15 млрд євро на ключові програми, зокрема, наука, охорона здоров'я та зелена економіка.

    Бюджет ЄС також включає фонд відновлення економіки від наслідків пандемії коронавірусу.

    Зазначимо, проти ухвалення цього бюджету виступали Польща та Угорщина. Ці країни були проти нового механізму розподілення бюджетних коштів між учасниками ЄС, тому блокували документ.

    Теги: ЄС Польща економіка Європарламент бюджет Угорщина
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