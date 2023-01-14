Рашисти активно шукають українських партизан в окупованих містах

Російські загарбники обшукують будинки, акцент роблять на підвалах, коморах та гаражах

Окупанти проводять регулярні рейди, щоб знайти активістів підпілля через зростання кількості знищених ворогів та колаборантів на окупованих територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У повідомленні вказується, що російські агресори обшукують будинки та підвали, а також перевіряють всю інформацію у гаджетах громадян.

«Кількість уражених об’єктів окупантів зростає завдяки активній роботі підпілля. Російські військові продовжують рейди на тимчасово окупованих територіях в надії знайти партизан. Обшукують будинки, акцент роблять на підвалах, коморах та гаражах. Також детально записують інформацію про наявні гаджети. Переписують imei телефонів, номери сім-карт», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялось, що у Луганській області поблизу населеного пункту Щастя партизани знищили залізничне полотно на ділянці, якою російські війська транспортували військову техніку.

Також розвідка розповіла про діяльність українських партизанів у Криму.

Нагадаємо, у Росії зростає рух опору. У ніч на 4 січня партизани вчергове зупинили рух цивільних потягів та військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці у районі Красноярська.