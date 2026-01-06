На Житомирщині помер чоловік після вручення повістки

Керівництвом ТЦК та СП призначено службове розслідування для з’ясування усіх передумов та обставин

В селищі Пулини Житомирської області стався трагічний випадок із військовозобов’язаним Олександром Ревуцьким – чоловік помер після відвідин ТЦК та вручення йому повістки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Житомирський обласний ТЦК та СП.

«2 січня під час перевірки документів представниками правоохоронних органів громадянина було доставлено до шостого відділу Житомирського РТЦК та СП (селище Пулини), як особу, що перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку. Після оформлення адміністративних матеріалів він був направлений для проходження військово-лікарської комісії. За результатами військово-лікарської комісії чоловік був визнаний придатним до військової служби. Після цього у Житомирському РТЦК та СП він був призначений у команду та очікував на зустріч з представниками однієї з військових частин для співбесіди», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 3 січня близько 11:00 чоловіку стало зле – відкрилася носова кровотеча. Було викликано швидку допомогу. Медики надали першу допомогу, госпіталізація не проводилась, оскільки, за словами лікарів, стан не вимагав стаціонарного лікування, а сам громадянин від неї відмовився.

Після цього громадянина супроводили назад до шостого відділу Житомирського РТЦК та СП с-ща Пулини, де йому було вручено повістку на 5 січня 2026 року, яку він отримав та підписав. Близько 15:20 чоловік залишив приміщення шостого відділу Житомирського РТЦК та СП, що підтверджується записами з камер відеоспостереження. Невдовзі, за межами території шостого відділу Житомирського РТЦК та СП громадянину Олександру Ревуцькому раптово стало зле, він знепритомнів і впав.

«Момент падіння потрапив на запис камер відеоспостереження, військовослужбовці ТЦК та СП одразу викликали карету швидкої допомоги та поліцію. Медики, які прибули на виклик, проводили реанімаційні заходи, однак врятувати людину не вдалося. Було констатовано смерть», – йдеться у заяві.

За даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та встановлюють усі обставини події. Також керівництвом ТЦК та СП призначено службове розслідування для з’ясування усіх передумов та обставин.

«Слідчі дії тривають, закликаємо мешканців утриматись від домислів, спекуляцій та маніпуляцій до їх завершення», – наголошує ТЦК.

