У ТЦК на Одещині помер чоловік

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У ТЦК на Одещині помер чоловік
Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту
фото з відкритих джерел

Перебуваючи на території центру, чоловік раптово втратив свідомість, кажуть військові

В Одеській області помер мобілізований чоловік, який перебував у районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Як інформує «Главком», про це повідомив Одеський обласний ТЦК та СП.

Так, 25 грудня до Білгород-Дністровського РТЦК та СП привезли чоловіка для уточнення облікових даних.

За даними ТЦК, перебуваючи на території центру, чоловік «раптово втратив свідомість». Військовослужбовці кажуть, що негайно розпочали надання домедичної допомоги й викликали бригаду «швидкої». Попри зусилля медиків, було констатовано смерть.

За попередніми висновками судово-медичної експертизи, причиною смерті стала гостра серцева недостатність, спричинена хронічним захворюванням. «Швидкість погіршення стану здоров’я та результати медичного огляду підтверджують раптовий характер патологічного стану», – ідеться в повідомленні ТЦК.

Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

«Закликаємо представників громадськості й медіа уникати маніпуляцій і дочекатися офіційних висновків компетентних органів. Будь-які публічні звинувачення без відповідної доказової бази й завершеного слідства є юридично необґрунтованими», – заявили у ТЦК.

Нагадаємо, що в одному з територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Чернівецької області помер чоловік. Наразі поліція з’ясовує обставини його смерті.

Раніше у червні 2024 року на Житомирщині чоловік помер за кілька днів після відвідування ТЦК. За цим фактом призначено службове розслідування.

