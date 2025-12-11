Кім розповів про курйозну розмову із ТЦК про Анджеліну Джолі

Очільник Миколаївщини зізнався, що жартома згадав Джолі під час наради з ТЦК

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім поділився подробицями курйозної ситуації, що передувала інциденту з мобілізацією охоронця голлівудської акторки Анджеліни Джолі. Про це Кім повідомив в інтерв'ю NV.

За словами Кіма, приблизно за місяць до події він під час наради з представниками ТЦК наголосив, що на блокпостах мають однаково реагувати на порушення документів незалежно від особи. «Я на нараді з ТЦК сказав, щоб на блокпостах, якщо при перевірці документи не будуть відповідати вимогам, навіть якщо буде Анджеліна Джолі – треба оформлювати. Я не знав, що вони так буквально сприймуть мої слова», – сказав очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Нагадаємо, що 4 листопада кортеж відомої голлівудської акторки Анджеліни Джолі, яка прибула до України, був зупинений працівниками територіального центру комплектування (ТЦК). За інформацією джерел у командуванні Сухопутних військ, військовослужбовці ТЦК на півдні країни перевірили охоронця акторки. Водночас у командуванні наголосили, що йдеться не про силове затримання, а про звичайну перевірку документів.

Під час перевірки з'ясовано, що громадянин є офіцером запасу, підтверджених підстав для відстрочки від мобілізації немає. Відповідно до висновку військово-лікарської комісії від червня 2025 року є придатним до військової служби. Крім того, там додали, що наразі громадянин П. готується до військової служби за мобілізацією.

Чоловік, якого називали охоронцем американської акторки та посолки доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліни Джолі, насправді був водієм у кортежі. Мова про 33-річного Дмитра, який є тренером з бойового самбо у Кропивницькому. Брат чоловіка розповів, що той не був охоронцем зірки, а лише їхав з нею в кортежі як волонтер.

Американська акторка, амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі відвідала Херсон. На фото, які поширюють у соцмережах, видно, що вона зустрілася з дітьми.