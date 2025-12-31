Головна Країна Кримінал
У Харкові поліція затримала чоловіка, який вистрілив у працівника ТЦК

Чоловіка зупинили для перевірки документів, коли той рухався на авто

У Харкові відбувся інцидент між працівником ТЦК та цивільним, коли водія зупинили для перевірки документів. Однак 42-річний керманич вистрілив в сторону військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки та втік. Про це пише «Главком» із посилання на повідомлення поліції Харківщини.

Стрілянина відбулася 31 грудня близько дев'ятої ранку у Немишлянському районі міста Харкова, на вулиці Харківських Дивізій. Повідомляється, що представник ТЦК не отримав ушкоджень, лише пошкодився його формений одяг. Після інциденту поліція провела спеціальну операцію, щоб затримати чоловіка.

Згодом правоохоронцям вдалось затримати водія, який стріляв у військовослужбовця ТЦК. «За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі», – повідомили у поліції.

Нині поліція вирішує питання щодо повідомлення затриманому чоловіку про підозру.

Нагадаємо, що у Дніпрі чоловік поранив ножем двох військовослужбовців ТЦК. Під час проведення заходів з оповіщення чоловік напав з ножем на військовослужбовців зі складу групи оповіщення місцевого ТЦК. Двоє з них отримали поранення, наразі постраждалих ушпиталили.

Раніше «Главком» писав про те, що в Одесі сталася бійка під час перевезення дільничним офіцером поліції до відділу РТЦК та СП чоловіка, який порушив правила військового обліку. Конфлікт відбувся між трьома працівниками ТЦК та офіцером. Троє військових ТЦК перебували у нетверезому стані.

Також повідомлялося, як військова омбудсманка назвала головну причину нападів на працівників ТЦК. Вона наголосила на тому, що українська держава та суспільство вчасно не зупинили прояви агресії до військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, не надавши нападам правової оцінки та морального осуду.

Теги: Харків Національна поліція України стрілянина ТЦК

