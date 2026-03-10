Вінниччина: викрито посадовицю військової частини, яка продавала підлеглим «відпустку»

За даними слідства, посадовиця дозволяла підлеглим виїжджати за межі частини та фактично бути відсутніми на службі

«Жінка вносила до службових документів неправдиві відомості, зазначаючи, що військові нібито перебувають у підрозділі»

У Вінницькій області заступниця командира роти однієї з військових частин отримала підозру. За даними слідства, вона під час війни брала гроші з підлеглих за можливість тимчасово залишати службу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Як зауважує Офіс генпрокурора, у липні-серпні 2025 року військова посадовиця дозволяла підлеглим виїжджати за межі частини та фактично бути відсутніми на службі. Вартість одного дня такої «відпустки» становила 500 грн, які військовослужбовці перераховували на її банківську картку. Тобто, тиждень «відпочинку» вартував 3500 грн.

«Щоб приховати схему, жінка вносила до службових документів неправдиві відомості, зазначаючи, що військові нібито перебувають у підрозділі. Таким чином, нарахування грошового забезпечення їм не припинялося», – йдеться у повідомленні.

Прокурори Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомили їй про підозру за ч. ч. 1, 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 407 КК України.

Нагадаємо, у Вінницькому районі заступник селищного голови пообіцяв військовозобов’язаному за грошову винагороду посприяти в ухиленні від мобілізації. Тепер посадовець постане перед судом за свої дії.