Польща вимагає пояснень від України після обшуків у Єрмака

За словами польського урядовця, обшуки в екскерівника Банкової не послаблять підтримку України

Польський міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що очікує пояснень від української сторони через обшуки в колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на PAP.

Косіняк-Камиш каже, що Україна переживає складний період, а питання можливої корупції на вищих щаблях влади ускладнює поточні мирні переговори. Політик наголосив на необхідності прозорості в антикорупційній політиці України. Попри це міністр наголосив, що стратегія підтримки України залишається незмінною.

«Ми очікуємо пояснень, наша стратегія підтримки України незмінна, адже там – кордон нашої безпеки, але неможливо, наприклад, вступити до Європейського Союзу без прозорості в антикорупційній політиці», – зазначив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака. «Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника Офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію», – сказав президент.

Як відомо, вранці 28 листопада в урядовому кварталі НАБУ і САП провели обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. На територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.

Зокрема, НАБУ повідомило, що слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Журналіст Financial Times Крістофер Міллер зауважив, що обшуки пов’язані з операцією «Мідас». Єрмак прокоментував обшуки НАБУ.