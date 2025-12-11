Головна Країна Події в Україні
Керівництво оборонного заводу розкрадало кошти на закупівлях броні для танків

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Керівництво оборонного заводу розкрадало кошти на закупівлях броні для танків
НАБУ та САП разом із СБУ викрили корупційну схему
фото: НАБУ

Три фігуранти розікрали понад 102 млн грн на захисті для танків на бронетехніці для ЗСУ

НАБУ та САП разом із СБУ викрили корупційну схему, через яку було розкрадено понад 102 млн грн, виділених на динамічний захист для танків Збройних Сил. У справі фігурують троє учасників організованої групи. Про це повідомляє НАБУ.

У квітні 2022 року, під час активної фази російського наступу, Міністерство оборони уклало контракт із державним підприємством на термінову закупівлю елементів динамічного захисту для танків.

Тодішній генеральний директор ДП залучив комерційного директора та директора приватної компанії, які уклали договір за умовами майже втричі завищених цін на кришки та кювети динамічного захисту.

Для приховування злочину директор приватної компанії оформлював закупівлі через фіктивні фірми, а отриману «маржу» переводили на підконтрольні рахунки для легалізації коштів.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро 13 листопада скерувало перший запит щодо походження коштів на одну із заставу у рамках кримінального провадження по операції «Мідас». Очільник НАБУ Кривонос повідомив, що НАБУ скерувало низку запитів до Державної служби фінансового моніторингу щодо походження та законності цих коштів у період із 13 по 28 листопада. Він вказав на те, що законодавство забороняє внесення застави з коштів, здобутих злочинним шляхом.

Співорганізаторами корупційної схеми виступили Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, які з 13 листопада перебувають під санкціями в Україні. Обоє до оголошення підозри втекли з України. За попередніми даними, підозрювані бізнесмени можуть переховуватися в Ізраїлі.

До слова, Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії за фактами ймовірного отримання неправомірної вигоди та впливу на співробітників ДБР з боку злочинної організації, яку викрило НАБУ під час операції «Мідас». За інформацією правоохоронців, наразі підтверджено факт перебування членів злочинної організації (за версією НАБУ, її очолював бізнесмен Тимур Міндіч) в адміністративній будівлі ДБР (імовірно, саме йдеться про приміщення поблизу столичного залізничного вокзалу). Слідство також зазначило, що вирахувало свого працівника ДБР, який зустрічався з фігурантами плівок НАБУ.

Читайте також:

Теги: НАБУ слідство САП розслідування

