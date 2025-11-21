Заяву нардепа Железняка щодо можливих зловживань Галущенка передано до НАБУ

За інформацією нардепа, у період виконання службових обов’язків Галущенко міг допустити порушення під час укладення та виконання договорів у енергетичному секторі

НАБУ вже здійснювало досудове розслідування у кримінальному провадженні від 5 січня 2021 року за фактами, викладеними у заяві депутата

Працівники Державного бюро розслідувань передали до НАБУ заяву народного депутата Ярослава Железняка щодо можливих зловживань у сфері енергетики, пов’язаних із діяльністю колишнього міністра енергетики. Йдеться про Германа Галущенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

За інформацією народного депутата, у період виконання службових обов’язків колишній посадовець міг допустити порушення під час укладення та виконання договорів у енергетичному секторі. Йдеться, зокрема, про авансові платежі державних підприємств на значні суми, роботи за якими не були завершені в повному обсязі або не підтверджені документально.

Водночас було встановлено, що Національне антикорупційне бюро України вже здійснювало досудове розслідування у кримінальному провадженні від 5 січня 2021 року за фактами, викладеними у заяві депутата. Головне слідче управління ДБР також проводило розслідування за аналогічним фактом від 5 травня 2021 року, підслідність у якому визначено за НАБУ.

«Зважаючи на це, у взаємодії з Офісом генерального прокурора було ухвалене рішення передати заяву депутата до НАБУ відповідно до частини четвертої статті 218 Кримінального процесуального кодексу України. Наголошуємо: Бюро було зацікавлене максимально швидко розібратися у ситуації та встановити істину, однак закон чітко визначає підслідність таких проваджень. Саме тому матеріали передано до НАБУ, яке має повноваження завершити розслідування. Ми розраховуємо, що колеги ретельно дослідять усі обставини, і в разі необхідності ДБР готове надати будь-яку допомогу у межах закону», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 листопада Верховна Рада звільнила двох міністрів – очільника Мінʼюсту Германа Галущенка та главу Міненерго Світлану Гринчук. Раніше президент України заявив, що вони не можуть залишатися на посадах після розслідування НАБУ. За його словами, зокрема, це питання довіри.

Мережею ширились чутки про перебування екскерівниці Міненерго за кордоном після корупційного скандалу в «Енергоатомі». Однак колишня міністерка енергетики Світлана Гринчук запевнила, що перебуває в Україні.

До слова, у розслідуванні Bihus.info йшлося, що колишній міністр юстиції Герман Галущенко, який фігурує у плівках НАБУ про корупцію в «Енергоатомі», прийшов на допит до Національного антикорупційного бюро.