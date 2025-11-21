Головна Країна Політика
search button user button menu button

Заяву нардепа Железняка щодо можливих зловживань Галущенка передано до НАБУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Заяву нардепа Железняка щодо можливих зловживань Галущенка передано до НАБУ
За інформацією нардепа, у період виконання службових обов’язків Галущенко міг допустити порушення під час укладення та виконання договорів у енергетичному секторі
фото: Міненерго

НАБУ вже здійснювало досудове розслідування у кримінальному провадженні від 5 січня 2021 року за фактами, викладеними у заяві депутата

Працівники Державного бюро розслідувань передали до НАБУ заяву народного депутата Ярослава Железняка щодо можливих зловживань у сфері енергетики, пов’язаних із діяльністю колишнього міністра енергетики. Йдеться про Германа Галущенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

За інформацією народного депутата, у період виконання службових обов’язків колишній посадовець міг допустити порушення під час укладення та виконання договорів у енергетичному секторі. Йдеться, зокрема, про авансові платежі державних підприємств на значні суми, роботи за якими не були завершені в повному обсязі або не підтверджені документально.

Водночас було встановлено, що Національне антикорупційне бюро України вже здійснювало досудове розслідування у кримінальному провадженні від 5 січня 2021 року за фактами, викладеними у заяві депутата. Головне слідче управління ДБР також проводило розслідування за аналогічним фактом від 5 травня 2021 року, підслідність у якому визначено за НАБУ.

«Зважаючи на це, у взаємодії з Офісом генерального прокурора було ухвалене рішення передати заяву депутата до НАБУ відповідно до частини четвертої статті 218 Кримінального процесуального кодексу України. Наголошуємо: Бюро було зацікавлене максимально швидко розібратися у ситуації та встановити істину, однак закон чітко визначає підслідність таких проваджень. Саме тому матеріали передано до НАБУ, яке має повноваження завершити розслідування. Ми розраховуємо, що колеги ретельно дослідять усі обставини, і в разі необхідності ДБР готове надати будь-яку допомогу у межах закону», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 листопада Верховна Рада звільнила двох міністрів – очільника Мінʼюсту Германа Галущенка та главу Міненерго Світлану Гринчук. Раніше президент України заявив, що вони не можуть залишатися на посадах після розслідування НАБУ. За його словами, зокрема, це питання довіри.

Мережею ширились чутки про перебування екскерівниці Міненерго за кордоном після корупційного скандалу в «Енергоатомі». Однак колишня міністерка енергетики Світлана Гринчук запевнила, що перебуває в Україні.

До слова, у розслідуванні Bihus.info йшлося, що колишній міністр юстиції Герман Галущенко, який фігурує у плівках НАБУ про корупцію в «Енергоатомі», прийшов на допит до Національного антикорупційного бюро.

Читайте також:

Теги: Ярослав Железняк НАБУ ДБР Герман Галущенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Керівник ГУР Кирило Буданов
Буданов підтримав роботу НАБУ та САП з викриття схем навколо «Енергоатома»
17 листопада, 21:10
Парламент Грузії вирішив ліквідувати Антикорупційне бюро
Грузія ліквідує своє НАБУ
17 листопада, 19:59
Зеленський заявляв, що ні Галущенко, ні Гринчук не можуть залишатися на своїх посадах
Зеленський змінив склад РНБО після скандалу з «Енергоатомом»
14 листопада, 15:26
Зеленський заявив, що не розмовляв із Міндічем після скандалу
Зеленський розповів, коли востаннє спілкувався з Міндічем
13 листопада, 14:02
У Дніпрі у 2022 році Артемій Рябчук взяв автомат у збройовій кімнаті частини та розстріляв товаришів по службі
Розстріл нацгвардійців на «Південмаші»: суд підтвердив довічне ув’язнення військовому
12 листопада, 10:10
Секретний ексрадник Галущенка виринув на «плівках» НАБУ
«Мы на пороге грандиозных перемен». Досьє на Рокета – ключового фігуранта плівок НАБУ Скандал
11 листопада, 15:40
За даними НАБУ, основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів
Корупція в «Енергоатомі». Є порада, як її здихатися
10 листопада, 19:47
За даними слідства, через столичний офіс вдалося відмити близько $100 млн
Операція «Мідас»: НАБУ та САП повідомили, як зловмисники відмивали гроші
10 листопада, 16:51
Підозра екс-голові «Укренерго»: чи згадають Кудрицькому оборудку з оточенням Коломойського?
Підозра екс-голові «Укренерго»: чи згадають Кудрицькому оборудку з оточенням Коломойського?
28 жовтня, 19:35

Політика

Зеленський доручив повний аудит оборонної сфери та АРМА
Зеленський доручив повний аудит оборонної сфери та АРМА
Україну на переговорах представлятимуть дев’ять високопосадовців: хто увійшов до делегації
Україну на переговорах представлятимуть дев’ять високопосадовців: хто увійшов до делегації
ДБР оприлюднило попередні висновки слідства за «плівками НАБУ»
ДБР оприлюднило попередні висновки слідства за «плівками НАБУ»
Зеленський обговорив з Рютте мирний план США для України
Зеленський обговорив з Рютте мирний план США для України
Зеленський: Україна, США і Європа працюватимуть над «працездатним шляхом до миру»
Зеленський: Україна, США і Європа працюватимуть над «працездатним шляхом до миру»
Свириденко зробила заяву про скорочення відключень світла
Свириденко зробила заяву про скорочення відключень світла

Новини

Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Сьогодні, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Сьогодні, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Вчора, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua