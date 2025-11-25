НАБУ закликає бути пильними через нову шахрайську схему

НАБУ закликає громадян бути пильними

В Україні з'явилися шахраї, які розсилають фішингові листи від імені Національного антикорупційного бюро. Про це попереджає НАБУ, інформує «Главком».

«З’явилась інформація про нібито розсилання фішингових листів від імені Національного бюро. Звертаємо увагу, що офіційне доменне ім’я НАБУ – nabu.gov.ua. Національне бюро не має жодного стосунку до домену nabu.org.ua», – йдеться у повідомленні.

НАБУ закликає громадян бути пильними, не відкривати підозрілі листи та дотримуватися правил кібербезпеки.

Раніше голова Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що правоохоронці затримали групу шахраїв, які діяли від його імені. За словами Єрмака, зловмисники були спіймані «на гарячому».

Як повідомлялося, з січня по серпень 2025 року в Україні зареєстровано 35 599 кримінальних проваджень за фактами шахрайства. Це на 1,5 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року, але все ж у 1,8 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни.