В Ірпінській міській раді проходять обшуки
Депутатка Ірпінської міської ради висловила сподівання, що до Нового року всім фігурантам кримінальних проваджень буде оголошено підозру
фото: Ірпінська міська рада

Причину обшуків депутатка не назвала

У приміщенні Ірпінської міської ради на Київщині сьогодні, 16 грудня, проходять обшуки. Про це повідомила депутат Ірпінської міської ради Зоряна Міронішена, інформує «Главком».

«В Ірпінській міській раді проходять обшуки... Сподіваємось на новорічні підозри всім фігурантам кримінальних проваджень», – написала Міронішена.

Депутат наголосила на важливості доведення справи до логічного завершення для громади міста.

«Щиро вірю, що представники правоохоронних органів подарують мешканцям Ірпеня новорічне свято та доведуть справу до кінця», – додала вона.

Допис Зоряни Міронішеної
Допис Зоряни Міронішеної
скриншот

Нагадаємо, у жовтні правоохоронці повідомили про підозру колишньому меру Ірпеня. За даними слідства, обіймаючи посаду Ірпінського міського голови, посадовець вивів з комунальної власності «Бойлерну». Відповідно до рішення міськради її мали демонтувати та списати з балансу комунального підприємства. Проте, споруда так і залишилася, а земельну ділянку виділили його помічниці нібито під будівництво гаража.

