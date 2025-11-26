Головна Країна Кримінал
На Донеччині викрито мільйонні розкрадання на опаленні й водопостачанні прифронтових міст

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
фото: НАБУ

За даними слідства, унаслідок дій фігурантів Україна втратила 140 млн грн

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему розкрадання державних 140 млн грн, які були виділені для забезпечення теплом і водою населених пунктів Донеччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням з посиланням на НАБУ.

За даними слідства, схему очолив керівник Департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОВА. Навесні 2023 року фігуранти визначили об’єкти, які підлягали відновленню бюджетним коштом.

Підозрювані штучно завищили вартість устаткування та робіт, зімітували конкуренцію на торгах і забезпечили перемогу підконтрольної фірми, фактичне керівництво якою здійснював однокласник посадовця. «Попри відсутність належної проєктної документації з нею уклали контракт вартістю понад 200 млн грн на постачання та підключення сімох модульних котелень у Селидовому й Українську», – йдеться в повідомленні.

НАБУ зазначає, що із семи котелень було під'єднано лише дві, проте й вони не працювали через брак.

На Донеччині викрито мільйонні розкрадання на опаленні й водопостачанні прифронтових міст фото 1

Іншу ж частину схеми було реалізовано у Святогірську під виглядом відновлення водопостачання та водовідведення. «За договорами гроші перераховували за роботи, які не виконувалися або проводилися «кустарним» методом – без дозволів, проєктів і з грубими порушеннями норм», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, щоб приховати розкрадання, учасники групи підробляли акти виконаних робіт, продовжували строки договорів та тиснули на керівників комунальних підприємств, змушуючи їх приймати неякісні об’єкти на баланс.

На Донеччині викрито мільйонні розкрадання на опаленні й водопостачанні прифронтових міст фото 2

Унаслідок дій фігурантів держава зазнала збитків на понад 140 млн грн, а фігуранти справи заволоділи коштами та розпорядилися на власний розсуд. Водночас жителі прифронтових міст залишилися взимку без опалення та питної води.

До слова, президент України Володимир Зеленський зазначив, що на сьогодні зроблено недостатньо кроків для очищення управлінської системи від корупції. Він наголосив, що робота в цьому напрямі триватиме.

Теги: Донеччина НАБУ корупція в Україні опалення

