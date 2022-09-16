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Над Одещиною сили ППО збили ворожу ракету

Альона Боженко
glavcom.ua
Над Одещиною сили ППО збили ворожу ракету
ППО України збили ворожу ракету над Одеською областю
фото ілюстративне

Рашисти запустили по Одесі ракету «Калібр»

Над Одеською областю сили протиповітряної оборони збили ракету окупантів. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Окупанти атакували Одещину ракетою «Калібр».

«Ворожу крилату ракету типу «Калібр» з боку Чорного моря знищено силами ППО», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 15 вересня, в Одесі пролунали вибухи.

Вибух пролунав через 6 хвилин після оголошення повітряної тривоги. Місцеві пабліки повідомили про спрацювання системи ППО у місті.

Додамо, ввечері, 15 вересня, під час повітряної тривоги жителі Кривого Рогу на Дніпропетровщині та Запоріжжя почули гучні вибухи.

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