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Нафтопереробний завод у Краснодарському краї атакували дрони СБУ – джерело

Надія Карбунар
glavcom.ua
Нафтопереробний завод у Краснодарському краї атакували дрони СБУ – джерело
Лише за минулий рік на атакованому підприємстві виготовили понад 7 млн тонн пальног
фото з відкритих джерел

Завод забезпечував паливом російські війська

Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії у ніч проти 29 жовтня атакували два безпілотники Служби безпеки України. Про це повідомляють джерела «Главкома» в силових структурах.

Завод забезпечував паливом російські війська.

«Такі об’єкти – важлива ціль. Адже лише за минулий рік на підприємстві виготовили понад 7 млн тонн пального, яке використовувалось для ворожої військової авіації, яка щодня атакує Україну», – зазначає співрозмовник.

За словами джерела, в результаті спецоперації СБУ було уражено кілька нових установок заводу, на яких таке пальне перероблялося.

За попередніми даними, загорілось і декілька резервуарів з нафтою.

Нагадаємо, у ніч проти 29 жовтня у Краснодарському краї на нафтопереробному заводі пролунав вибух. В результаті виникла пожежа. 

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 29 жовтня Росія заявила, що нібито збила 36 українських БПЛА над Кримом і Чорним морем.

Читайте також: У Комі спалахнули нафтові резервуари (відео)
Теги: завод пальне пожежа вибух росія

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