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У Комі спалахнули нафтові резервуари (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Комі спалахнули нафтові резервуари (відео)
Через порушення техніки безпеки спочатку запалав порожній резервуар, а звідти вогонь перекинувся на резервуар з нафтою
фото з відкритих джерел

Місцева влада запевняє, що пожежа не призвела до забруднення

Під російським Усінськом у Республіці Комі загорівся нафтовий резервуар. Про це повідомили російські ЗМІ. Місцева влада запевняє що «резервуар був порожнім, проходили заходи щодо очищення, нафти не було». Витоку та можливого забруднення немає. Передбачається, що відбулася детонація залишкових газів. Однак вогонь швидко перекинувся з порожнього на сусідній резервуар.

Тим часом, на сайті Головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій Республіки Комі також з'явилася інформація про подію. За даними відомства, об 11:30 29 жовтня у селищі Возей (за 70 кілометрів від Усинська) стався спалах у резервуарі.

За даними ЗМІ, у момент займання у порожньому резервуарі проводили очищення співробітники підрядного підприємства «Еколайф». За уточненою інформацією, причиною сталося порушення правил техніки безпеки. За попередніми даними, загинув один і постраждали двоє співробітників компанії «Еколайф».

До гасіння пожежі залучили понад 50 пожежників та 18 одиниць техніки.

Нагадаємо, у ніч проти 29 жовтня у Краснодарському краї на нафтопереробному заводі пролунав вибух. В результаті виникла пожежа. 

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 29 жовтня Росія заявила, що нібито збила 36 українських БПЛА над Кримом і Чорним морем.

Теги: пожежа місцева влада влада відео

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