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РФ заявила про збиття безпілотників над Кримом і Чорним морем

Діана Гасюк
glavcom.ua
РФ заявила про збиття безпілотників над Кримом і Чорним морем
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

ППО нібито знищила 36 українських БПЛА над акваторією Чорного моря та північно-західною частиною півострова Крим

У ніч проти 29 жовтня Росія заявила, що нібито збила 36 українських БПЛА над Кримом і Чорним морем. Про це повідомляє міноборони Росії.

«Вночі 29 жовтня зупинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території РФ», – пишуть окупанти.

Повідомляється, що ППО нібито знищила 36 українських БПЛА над акваторією Чорного моря та північно-західною частиною півострова Крим.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 29 жовтня у тимчасово окупованій Євпаторії, що у Криму, пролунали вибухи, також повідомляють про стрілянину. 

До та після вибухів у місті очевидці чули у небі звук прольоту безпілотників. По вибухи та стрілянину повідомляють жителі Чорноморського. 

Нагадаємо, у Криму вибухнув патрульний корабель РФ.

Як повідомлялось, в окупованому Севастополі підірвався великий гідрографічний катер «Володимир Козицький» Чорноморського флоту РФ, призначений для пошуку морських мін.  Завдання цього нового розвідувального гідрографічного протимінного корабля проєкту 23040Г «Володимир Козицький» – пошук морських мін на дні.

Теги: росія окупанти Міноборони корабель

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