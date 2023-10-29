РФ заявила про збиття безпілотників над Кримом і Чорним морем

ППО нібито знищила 36 українських БПЛА над акваторією Чорного моря та північно-західною частиною півострова Крим

У ніч проти 29 жовтня Росія заявила, що нібито збила 36 українських БПЛА над Кримом і Чорним морем. Про це повідомляє міноборони Росії.

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«Вночі 29 жовтня зупинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території РФ», – пишуть окупанти.

Повідомляється, що ППО нібито знищила 36 українських БПЛА над акваторією Чорного моря та північно-західною частиною півострова Крим.

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Раніше повідомлялося, що у ніч проти 29 жовтня у тимчасово окупованій Євпаторії, що у Криму, пролунали вибухи, також повідомляють про стрілянину.

До та після вибухів у місті очевидці чули у небі звук прольоту безпілотників. По вибухи та стрілянину повідомляють жителі Чорноморського.

Нагадаємо, у Криму вибухнув патрульний корабель РФ.

Як повідомлялось, в окупованому Севастополі підірвався великий гідрографічний катер «Володимир Козицький» Чорноморського флоту РФ, призначений для пошуку морських мін. Завдання цього нового розвідувального гідрографічного протимінного корабля проєкту 23040Г «Володимир Козицький» – пошук морських мін на дні.