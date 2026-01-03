Головна Країна Події в Україні
Ворог вдарив по критичній інфраструктурі Миколаївщини

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Вдень 2 січня ворог атакував передмістя Миколаєва ударним дроном
фото: Depositphotos (ілюстративне)

Унаслідок атаки знеструмлено частину населених пунктів Миколаївського району

Уночі ворог здійснив масовану атаку БпЛА типу Shahed-131/136 на критичну інфраструктуру Миколаївської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма в соцмережах.

Унаслідок атаки відбулось знеструмлення частини населених пунктів Миколаївського району. З ночі енергетики ведуть роботи з відновлення. Постраждалих немає.

Крім того, вчора вдень ворог атакував передмістя Миколаєва ударним дроном, попередньо – БпЛА типу «Молнія». Пошкоджено будівлю АЗС та два автомобілі. Постраждалих немає.

Також учора ворог атакував FPV-дроном Куцурубську громаду. Постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 3 січня Миколаїв опинився під масованим ударом російських безпілотників. Перші вибухи в місті пролунали близько пів на першу годину ночі.

Крім того, 2 січня російська армія здійснила удар по середмістю Харкова, внаслідок чого постраждали люди. Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста. Як повідомляв голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, під час розбору завалів на місці влучання рятувальники спершу виявили тіло хлопчика. Згодом стало відомо, що під уламками будівлі знайдено і загиблу жінку, яка, за попередніми даними, є матір’ю дитини. 

Події в Україні

