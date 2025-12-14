Головна Світ Політика
DW: демілітаризація Донбасу без миротворців – повна ілюзія

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото з відкритих джерел

Експерт також зазначив, що Росія часто не дотримується угод, і ніхто не може гарантувати, що вона не спробує захопити північні частини Донеччини

Австрійський політик і експерт з Росії Герхард Манготт висловив сумніви щодо ідеї створення в Донбасі демілітаризованої економічної зони в рамках плану США з завершення війни. У своєму інтерв'ю DW він підкреслив, що багато аспектів цього проекту залишаються неясними, пише «Главком».

«Як така особлива економічна зона повинна юридично функціонувати – за українським правом чи за російським? Хто там буде працювати – тільки міжнародні компанії чи українські і російські? Це питання, на яке не має відповіді», – зауважив Манготт.

Експерт також зазначив, що Росія часто не дотримується угод, і ніхто не може гарантувати, що вона не спробує захопити північні частини Донеччини. «Значить, необхідні миротворці. А на те, щоб тримати міжнародну місію прямо на лінії фронту, ймовірно, не погодиться жодна західна держава», – сказав Манготт.

Політолог сумнівається в можливості мирного вирішення конфлікту, оскільки вимоги України і Росії суперечать одна одній. «Між ними немає точок дотику. Я не бачу, як можна досягти згоди, оскільки мова йде про дуже чутливі питання», – додав він, зазначивши проблему територій, гарантій безпеки та членства України в НАТО.

Нагадаємо, 11 грудня Володимир Зеленський сказав журналістам, що США в мирній угоді пропонують створити в неокупованій частині Донбасу «вільну економічну зону», яка передбачає вивід українського війська з території Донеччини. За словами президента, таке бачення «точно не в інтересах України, але треба продовжувати розмову». Зеленський додав, що розглядаються варіанти, щоб не лише Україна відійшла з позицій, а й щоб Росія зробила симетричну відповідь.

Французьке видання Le Monde поширило інформацію про нібито згоду України на демілітаризовану зону на Донбасі. Радник голови Офісу президента Дмитро Литвин спростував ці твердження, наголосивши, що остаточне рішення з питань демілітаризації може прийматися лише на найвищому політичному рівні.

Теги: росія миротворці Донбас Донеччина

