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Накриють опади та прийде похолодання: якою буде погода 4 жовтня

Юрій Лящук
glavcom.ua
Накриють опади та прийде похолодання: якою буде погода 4 жовтня
Найхолодніше буде на Півночі країни
фото ілюстративне

Україну накриють опади та прийде похолодання

У вівторок, 4 жовтня, погода в Україні зміниться: країну накриють опади та прийде похолодання. У деяких регіонах України стовпчик термометра опуститься нижче 8 градусів тепла.

Найхолодніше буде на Півночі, там очікується +7...+10 градусів. У Сумській та Чернігівській областях очікуються опади.

У західних областях прогнозують +9...+13 градусів. Очікується хмарна погода без опадів.

У східних регіонах вдень повітря прогріється до +18 градусів. Погода буде сухою з мінливою хмарністю.

На Півдні повітря прогріється до +15…+17 градусів. Дощ прогнозується лише у Сімферополі.

У центральних регіонах вдень стовпчики термометрів покажуть +19...+12 градусів. Очікується суха та хмарна погода

У Києві 4 жовтня температура вночі опуститься до +8°, ​​а вдень підніметься лише до +10°. Очікується похмура погода та злива.

Нагадаємо, наприкінці вересня та на початку жовтня на українців очікує аномально тепла погода. Хоча на більшій території нашої країни йтимуть дощі.

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Теги: прогноз погоди дощ

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