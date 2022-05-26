Напад на співробітника Запорізької АЕС: розвідка оприлюднила деталі розстрілу (аудіо)

Російські загарбники готували напад заздалегідь

Перехоплення розмов окупантів розкривають деталі злочину рашистів проти персоналу Запорізької АЕС в захопленому Енергодарі. Йдеться про замах на життя Сергія Швеця – працівника енерго-ремонтного підрозділу АЕС. Російські загарбники готували напад на нього заздалегідь, йдеться у повідомленні розвідки.

Співробітники карального загону рашистів спочатку з’ясували особисті дані Швеця. Потім дали наказ знайти його на робочому місці. Коли з’ясувалося, що він залишив станцію після закінчення зміни, відправили групу до місця проживання.

«Останній дзвінок від рашиста з позивним «Ловець». Він звітує, що знайшли українця за домашньою адресою: «Адресу відпрацювали. У нього автомат, він чинив опір. Його «замочили». Він ще живий, але він не виживе. У нього декілька кульових поранень», – заявив окупант.

Нагадаємо, 24 травня рашисти розстріляли Сергія Швеця у власній квартирі. Ті поранення, які отримав Сергій, зазвичай вважаються несумісними з життям. Втім, енергодарський міський голова Дмитро Орлов повідомив, що поранений залишається живим, хоча й перебуває у вкрай тяжкому стані.