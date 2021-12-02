Кива судитиметься із журналістами, що розповіли про нібито знайдені речі в його помешканні

Депутати провели брифінг під час перерви у засіданні Верховної Ради

Народний обранець рішуче спростував інформацію про вилучення в нього золотих злитків та великої суми готівкою

Ніякої готівки та золота під час обшуку правоохоронцями помешкання Іллі Киви 16 листопада не вилучалося. Про це під час брифінгу у Верховній Раді повідомив народний депутат від «Опозицийної платформи – За життя» Анатолій Бурміч.

Депутат наголосив, що на обшуку були присутні кілька народних депутатів, зокрема Анатолій Бурміч та Вадим Рабінович, а також сам Ілля Кива.

Народний обранець назвав інформацію, розповсюджену виданням Бігус.info про вилучення правоохоронцями у Киви великої кількості готівкових грошей, а також золотих злитків, брехнею. Бурміч зазначив, що це спростовують копії протоколів обшуку.

«Звідки з'явилася ця інформація у Бігуса – ми не знаємо», – зазначив Бурміч.

Також народний обранець анонсував імовірний судовий позов Іллі Киви до видання Бігус.info, яке розповіло про золото, готівку та картини керівниці підсанкційної «Страни.ua» Світлани Крюкової в помешканні Киви.

Нагадаємо, вранці 16 листопада стало відомо, що до народного депутата проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Іллі Киви вранці прийшли правоохоронці з обшуком.

Пізніше сам народний депутат розповів подробиці обшуків у його квартирі, здійснених співробітниками Державного бюро розслідувань та Нацполіції 16 листопада.

З відео, яке знімав на місці подій соратник Киви адим Рабінович, стало відомо, що Ілля Кива живе у шикарному маєтку в Козині.

Також міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підписав наказ, яким позбавив народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Іллю Киву права на нагородну зброю, яку йому видали у 2015 році.

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