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    Кива судитиметься із журналістами, що розповіли про нібито знайдені речі в його помешканні

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    Депутати провели брифінг під час перерви у засіданні Верховної Ради - Кива судитиметься із журналістами, що розповіли про нібито знайдені речі в його помешканні
    Депутати провели брифінг під час перерви у засіданні Верховної Ради
    фото: скріншот з відео

    Народний обранець рішуче спростував інформацію про вилучення в нього золотих злитків та великої суми готівкою

    Ніякої готівки та золота під час обшуку правоохоронцями помешкання Іллі Киви 16 листопада не вилучалося. Про це під час брифінгу у Верховній Раді повідомив народний депутат від «Опозицийної платформи – За життя» Анатолій Бурміч.

    Депутат наголосив, що на обшуку були присутні кілька народних депутатів, зокрема Анатолій Бурміч та Вадим Рабінович, а також сам Ілля Кива.

    Народний обранець назвав інформацію, розповсюджену виданням Бігус.info про вилучення правоохоронцями у Киви великої кількості готівкових грошей, а також золотих злитків, брехнею. Бурміч зазначив, що це спростовують копії протоколів обшуку.

    «Звідки з'явилася ця інформація у Бігуса – ми не знаємо», – зазначив Бурміч.

    Також народний обранець анонсував імовірний судовий позов Іллі Киви до видання Бігус.info, яке розповіло про золото, готівку та картини керівниці підсанкційної «Страни.ua» Світлани Крюкової в помешканні Киви.

    Нагадаємо, вранці 16 листопада стало відомо, що до народного депутата проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Іллі Киви вранці прийшли правоохоронці з обшуком.

    Пізніше сам народний депутат розповів подробиці обшуків у його квартирі, здійснених співробітниками Державного бюро розслідувань та Нацполіції 16 листопада.

    З відео, яке знімав на місці подій соратник Киви адим Рабінович, стало відомо, що Ілля Кива живе у шикарному маєтку в Козині.

    Також міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підписав наказ, яким позбавив народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Іллю Киву права на нагородну зброю, яку йому видали у 2015 році.

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    Теги: обшук депутат Державне бюро розслідувань Ілля Кива Денис Монастирський
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    Кива судитиметься із журналістами, що розповіли про нібито знайдені речі в його помешканні